洛阳理工学院迎新首日 学长学姐花式“整活儿”

12日，洛阳理工学院迎新首日，为2025级学生准备了花式“惊喜”。

迎新现场，该校学生社团纷纷亮出绝活，花式变脸表演、无人驾驶智能汽车展示、3D打印各类动漫角色、原创飞机模型和动力赛车等令人目不暇接，机器狗、机器人表演吸引家长和新生驻足观看。除了趣味迎新，今年该校继续在高铁站、火车站等地提供免费接送服务，为家庭困难学子开设“绿色通道”，发放装满生活和学习用品的“爱心大礼包”。

据悉，今年洛阳理工学院共有6300余名新生，生源质量较往年大幅提升。其中，电气工程及其自动化、无机非金属材料工程等“王牌”专业仍是今年招生热门，今年首批招生的人工智能专业同样火爆。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 王敏）