以过硬作风擎起新担当——全市开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育综述

在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，是对党员干部思想理论的一次再教育、再武装，是对纪律作风的一次再检阅、再提升。按照党中央统一部署，从3月中旬开始，全市各级党组织扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

5月19日至20日，正值开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的关键节点，习近平总书记莅临河南考察，强调“要切实把作风硬要求变成硬措施、让铁规矩长出铁牙齿，确保学有质量、查有力度、改有成效”。

全市深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和在河南考察时的重要讲话精神，紧扣目标任务，加强组织领导，抓实工作举措，一体推进学查改，推动学习教育有力有序、作风建设持续深化。全市广大党员干部作风持续向好，风清气正、干事创业的良好政治生态进一步巩固，奋力以作风建设新成效开创高质量发展高效能治理新局面。

以上率下、精心谋划，推动学习教育深入开展

市委把开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为重大政治任务，市委主要领导任市委学习教育工作专班组长，带头扛牢政治责任，注重分类指导，层层压实工作责任，推动各级各单位在一体推进学查改上持续发力，确保学有质量、查有力度、改有成效。

强化顶层设计，为作风建设提供坚实保障。市委十二届八次全会研究出台《关于深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神持续加强干部作风建设的决定》，对如何深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神特别是关于加强党的作风建设的重要指示、落实省委十一届九次全会部署要求，进行了系统谋划和安排部署，推动全市上下锲而不舍落实中央八项规定精神，纵深推进全面从严治党。

深学细悟，筑牢根基。我市坚持把加强理论武装作为学习教育的首要任务，市委带头举办学习教育读书班，分专题4次开展市委理论学习中心组集体学习研讨，组织市级领导深入开展研讨交流，市四大班子领导带头讲授专题党课，带动县处级以上党委(党组)迅速跟进、掀起热潮，做到真抓实学、学出质量、学出成效。全市基层党组织开展多种形式的学习交流活动，有力推动党员干部在互学互鉴中增强贯彻中央八项规定精神、持续加强作风建设的坚定自觉。

分类指导，精准有效。我市研究制定全市学习教育工作方案及国资、卫健、教育、社工等4个分领域工作方案，明确重点任务，细化职责分工，清单化推动各项任务落地落实。

强化督导，层层落实。市县两级成立51个督导组，对132家重点单位进行督导，针对存在的突出问题开展明察暗访、走访调研，督促指导相关县区、单位转变工作作风，解决群众难题，推动中心工作。

开展评估，压实责任。市委专门组建评估工作组，与市委学习教育督导组一起，对17个单位开展学习教育情况进行抽查评估。同时，采取全面自查、群众评估等多种方式，督促指导各级各单位认真总结经验、查漏补缺，确保学习教育取得实效。

全面排查、深挖根源，推动突出问题查深查实

突出问题导向，立查立改、即知即改，是确保学习教育取得实效的重要一招。

我市把查摆问题作为检验学习教育成效的试金石，以“全、深、准、实”为标准，全面深入查找存在问题，摸清短板弱项、找准问题堵点。

紧盯重点查。栾川县围绕教育、医疗、养老社保、食品安全等“6+4”重点领域，督促查摆并整改中小学校园食品安全、医保基金管理等问题。

畅通渠道查。涧西区线上统筹党风政风监督热线、百姓呼声等多渠道力量，线下采取征求意见座谈会、走访辖区企业群众等方式，把收集到的意见建议及时纳入查摆问题和整改整治范围。

坚持深入查。市住建局针对工程建设项目审批、招投标监管、质量安全监督、保障房分配等住建领域行业性、系统性作风顽疾和廉政风险高发环节，实施集中整治行动，以点带面促进整体提升。

对照剖析查。召开全市警示教育大会，收集典型案例汇编成册，用身边事教育身边人，引导党员干部对照剖析、以案促改。开展分层级大规模针对性同级同类警示教育，县处级以上领导班子成员和科级以上年轻干部集体阅看案例汇编，召开案例警示思想交流会，举一反三、深挖问题。

结合开展学查改一体推进系列专项行动，市级领导带头深入农村、企业和分管领域征集意见建议，查找工作中存在的问题以及背后反映的干部作风问题。

通过走进田间“以下看上”，排查出一些党员干部责任不上心不上肩、群众观念淡薄等作风问题；

通过深入企业“以企观政”，排查出一些党员干部存在高高在上的官僚作风、大而化之的虚浮作风、拖沓懈怠的散漫作风等作风问题；

通过下到网格“以小见大”，排查出一些党员干部抓工作不具体不深入等作风问题……

严实要求、贯穿始终，在动真碰硬中破解作风顽疾

查是关键，改是目的。坚持动真碰硬，才能真正推进问题整改到位。

我市坚持把开展集中整治作为确保学习教育取得实效的关键措施，研究制定全市集中整治工作方案，明确28项整治重点问题及整改工作要求，建立整改任务对账销号、限期办结等制度，从严从实抓好整改，以突出问题的有效解决推动作风建设不断向纵深发展。

“多亏了政策宣讲会，现在企业顺利申请到了资金，发展更有劲头了！”

市民营经济发展局针对企业反映的“惠企政策知晓率低”“融资难”等共性问题，通过组织专题对接活动、更新惠企政策汇编、开展惠企政策宣讲等，惠及企业1800余家，开展产融对接89场、达成金额7亿元。

孟津区紧盯党中央关于乡村振兴、惠民富民等方面政策措施落实情况，查处群众身边不正之风和腐败问题，挽回经济损失1284.1万元。

宜阳县聚焦违规吃喝、公车管理、公务接待等突出问题，结合自查自纠和群众反馈，同步修订完善制度23项。

市人社局在整治养老服务突出问题方面，追回违规领取金额178.77万元，建立健全制度10余项。

这一个个鲜活个案，正是洛阳推动问题集中整治的生动缩影。

作风转变、常态长效，凝聚高质量发展高效能治理磅礴力量

作风一变，气象万千。通过开展学习教育，全市广大党员干部普遍经历了一次集中的思想淬炼、党性锻炼、政治历练。大家进一步增强了作风建设的自觉性和坚定性，为全市高质量发展高效能治理提供了坚强保障。

理想信念更加坚定，政治能力进一步提升。广大党员干部进一步增强了坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉，严格落实政治要件办理机制，不折不扣推动习近平总书记重要指示和党中央决策部署条条落实、件件落地、事事见效。特别是聚焦学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全市各级各单位深入开展调查研究，进一步细化重点任务和具体措施，有力有效推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根。

党群干群关系更加密切，民生福祉持续增进。广大党员干部把走好新时代党的群众路线贯穿学习教育全过程，千方百计解决好群众急难愁盼问题。就业质量不断提高，新增城镇就业7.6万人，新增技能人才10.05万人；基础教育布局持续优化，提升改造市属未迁建高中8所，113所小学、81所初中完成建设改造；“健康洛阳”加快建设，稳步推进2个国家级、5个省级区域医疗中心建设，累计引进新技术新业务100余项；养老服务体系加快构建，867个街道社区养老服务设施实现全覆盖，建成1183个农村养老服务站点(中心)和581个老年助餐服务设施；公共服务更加均衡可及，累计建成邻里中心363个、乡里中心2136个，具备条件的行政村(社区)实现邻里中心、乡里中心全覆盖。

精神斗志更加昂扬，实干步履愈发坚定。广大党员干部主动扑下身子察实情、出实招、办实事，切实把各项工作抓具体、抓深入、抓出成效。在产业发展上，我市进一步选准重点发展的产业细分领域，注重在优质存量上做增量，大力引育创新型中小企业，加快推进工业企业“三化改造”，加快重塑产业格局，宁德时代洛阳基地一期全面投产、累计产值突破100亿元，今年上半年，新能源汽车、高端装备制造业等战略性新兴产业增加值同比增长11.3%。在城市提质上，我市持续提升城市功能品质，呼南高铁焦洛平段三大控制性工程开工建设，老旧小区改造、完整社区建设加快推进，车辆停放、背街小巷、交通秩序等方面存在的问题得到有效解决，城市更加美好宜居。在乡村振兴上，我市坚持集中连片推进乡村振兴，全市乡村特色产业总产值突破300亿元，具备条件的行政村供排水一体化覆盖率96%，新建改建农村道路里程同比增长63%，全市脱贫人口和监测对象转移就业23.3926万人。

作风建设永远在路上，落实中央八项规定精神永远在路上。

洛阳将持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和在河南考察时重要讲话精神，持之以恒加强作风建设，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围，奋力为现代化洛阳建设提供坚强作风保障。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）