近日，洛阳市印发普惠托育服务发展示范项目实施方案，聚焦缓解群众“入托难”问题、减轻群众“入托贵”负担、增强群众“托得好”信心三大目标，计划实施“多元供给扩容增量、普惠托育减负提效、创新服务强基提质”三大核心工程。

方案指出，年底前，洛阳市每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数5.4个，千名3岁以下婴幼儿拥有托位数240个，其中普惠托位占总托位数比例达到50%(以上)。

年底实现市域内有条件的幼儿园开设托班

促进多元供给扩容增量，洛阳市鼓励各类主体参与托育服务建设。

支持社区嵌入式托育，加快完善“15分钟托育服务圈”，鼓励社会力量参与托育运营管理，完成一批邻里中心(乡里中心)社区嵌入式托育机构建设；

支持国有企业挖掘盘活存量资源，打造满足不同服务需求的托育场所，探索可复制、可推广的规范化运营经验；

支持用人单位举办非营利性托育机构，引导党政机关、企事业单位尤其是医疗机构，通过自建自营或委托运营等方式发展普惠托育服务。

持续鼓励有条件的幼儿园在满足本区域户籍幼儿入园需求的基础上，开展托育服务，增加托班供给。年底将实现市域内有条件的幼儿园开设托班。

对符合条件的托育机构减免租金

针对普惠托育减负提效，洛阳市将创新托育管理体制机制，优化托育营商环境。

方案指出，将按照相关规定，以质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠性导向，明确普惠托育机构范围，分类制定收费管理方式，加强对普惠托育机构收费的监管。同时，围绕硬件设施、人员管理、服务质量、安全管理等内容，面向全市托育机构开展质量提升行动。

优化托育机构运营成本支持政策。对托育机构使用水电气暖执行居民生活类价格，鼓励通过市场化方式降低托育机构运营成本。对符合条件的托育机构，减免租金降低运营成本，购买安全责任险、配备防卫器械等提升安全管理水平。