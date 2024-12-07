阴雨天气频繁，家里的食材咋保存？“实用指南”来了

9月以来，洛阳多阴雨天气，未来一周仍然多降水天气。在潮湿环境中，各类食材一旦保存不当，容易出现霉变、腐烂、发芽等情况。如何保存好您家里的“米袋子”和“菜篮子”？12日，洛报融媒记者采访了洛阳市市场监管局的专业人员，为您整理了一份“雨季食材保存指南”。

洛阳市市场监管局专业人员说，湿度过大是导致食材发霉、变质的重要原因，因此务必要隔绝水汽，并保持室内空气流通，同时还要控制室内温度。针对不同的食材，保存方法也有所区别。

米、面等主食类

储存方法：

使用密封性良好的储粮桶(比如带胶圈的翻盖桶)，或将原包装袋扎紧，放入阴凉、干燥、通风的地方，切忌直接用布袋存放，远离水池和与外界接触的墙壁。

判断是否变质方法：

变质大米会产生发霉味道，用手抓一把会感觉黏黏的，成团或者成块，不会像正常大米一样散落。用牙咬的话，会感觉发糠，发软。

变质面粉会发出油腻味道，用手翻动，会发现有板结的块状物，有的还会出现虫卵或者幼虫。

食用油

储存方法

大桶油开封后，可以分装到小油瓶里供做饭时使用，减少整桶油和空气接触的次数。大桶油要放在密封、避光和阴凉的地方，小油瓶要远离灶台等热源，使用后拧紧瓶盖，避免油脂与空气接触。建议不要将新油老油混装，这样会造成细菌和杂质的渗入，加快食用油变质。

判断是否变质方法

油里出现悬浮絮状物，可以盛出一些加热试试，如果物体没有消失，而且闻上去有一股恶心的哈喇味，说明已经变质。