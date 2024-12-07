事关充电宝！洛阳北郊机场再次提示

9月12日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，随着暑运的结束，学生返校、团队旅客错峰出游以及国庆、中秋佳节的临近，洛阳北郊机场始发航班的旅客量出现稳中有升的态势，不合规锂电池、充电宝数量仍然有增无减。

为了保障旅客顺利乘机出行，洛阳北郊机场温馨提示旅客：

根据民航局要求，禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

乘机前，请检查随身携带的充电宝是否具备3C标识、3C标识是否清晰、是否属于被召回型号或批次的充电宝。

乘机携带的锂电池、充电宝是否标识清晰，额定能量在100WH-160WH之间的锂电池、充电宝需申报，经航空公司批准后每人限带两块。

乘机携带的锂电池、充电宝存在瑕疵，如破损、鼓包、标识错误或无法计算额定能量的，均不得携带。

托运行李中禁止夹带锂电池、充电宝。

乘机过程中，请关闭所携带锂电池设备的电源，注意防止意外启动；采取独立包装等适当措施，做好单个备用电池的电极保护，防止因摩擦、碰撞导致的发热起火；禁止使用充电宝为电子设备充电。

乘机前，如携带有不合规的锂电池、充电宝，请交由亲友带回，或联系快递企业办理邮寄。

已被召回型号或批次充电宝信息查询二维码

旅客可自行检查3C标志：确保充电宝本体有清晰白底黑图案的3C标志，可登录品牌官网或者中国质量认证中心官网验真。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 史嘉琦 文/图）