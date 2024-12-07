洛阳这场雨有多大？全市平均44.7毫米，88个站点超50毫米

连日来，洛阳市普降大雨，北部部分地区及中部、南部局部出现暴雨。 连日来，洛阳市普降大雨，北部部分地区及中部、南部局部出现暴雨。 这场雨有多大？记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，10日06时至12日05时，全市平均降雨量为44.7毫米。 同时段国家观测站降雨量前三位是孟津、偃师、新安，各县(区)降雨量分别为孟津63.2毫米、偃师58.6毫米、新安50.2毫米、洛宁50.2毫米、栾川47.5毫米、汝阳44.1毫米、伊川41.8毫米、嵩县41.1毫米、主城区36.6毫米、宜阳35.6毫米。 同时段乡镇站降雨量最大为嵩县白云山(四)92.2毫米，50毫米以上站点有88个。最大小时雨强出现在嵩县白云山(一)27.5毫米，时间为11日11时~12时。 洛阳市防办有关负责人表示，在本轮降雨应对中，洛阳市及13个县区启动防汛四级应急响应，全市共避险转移2607户5750人。目前全市和各县区已解除防汛应急响应，主要行洪河道水势总体平稳。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）