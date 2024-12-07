洛阳一10岁男孩行动不便 学校把他的教室“留”在了一楼【视频】

10日清晨，清脆的上课铃声在洛阳市北窑小学校园内回荡。10岁的王荣申在妈妈和姥姥的护送下，脚步蹒跚地走进一楼教室。与往常不同的是，开学以后他的教室没有随年级升高而搬至楼上，而是被学校特意“留”在了一楼。

王荣申所患的杜氏肌营养不良(DMD)，是一种随年龄增长肌肉会不断萎缩的遗传性疾病。奔跑、跳跃，这些在普通孩子眼中再平常不过的事，对他来说却遥不可及，甚至连独立行走都很艰难。

暑假结束了，王荣申即将升入四年级。依照惯例，教室会从一楼搬到二楼。对大多数孩子而言，这不过是多走几级台阶的小变化；可对患有杜氏肌营养不良的王荣申来说，每一步攀登，都可能对他本已脆弱的肌肉造成更大的负担。

“我们原本已经打算每天由家人背着孩子上下楼，可孩子越来越大，总不能一直依靠大人，越临近开学，心里就越发愁。”妈妈李峻坦言，那段时间，如何顺利上下楼成了全家最放心不下的事。

就在一家人为此焦虑之时，一份温暖的惊喜悄然到来。开学前一周，校长聂学武将电话打给了王荣申的爸爸，“学校商量过了，这学期你们班的教室不挪了，还留在一楼，就为方便荣申进出！”

“真的没想到我们想得这么细。这份心意，太暖了。”李峻说。

就这样，四年级一班全体同学也都留在了一楼。他们用一种无声的陪伴，和王荣申一起，继续在一楼的教室里学习、成长。

李峻表示，王荣申转入这所小学已有一年时间。这一年中，孩子不仅得到了学校和老师无微不至的关怀，同学们还组建了“雷锋”帮扶小组，每天都有四位小伙伴轮流陪在他身边，协助他行走、活动。

“自从来到这个温暖的集体，孩子每天都非常开心，甚至有时候宁愿来学校上课，都不愿意做康复训练呢！能让他这么愿意来学校，我们真的特别感激。”李峻说。

当天是教师节，为表达深深的感激，李峻特意以儿子王荣申的名义将一面锦旗送到校长聂学武手中。王荣申也准备了鲜花，亲手送给了一直以来无私帮助他的老师和同学们，并向他们深深鞠了一躬。

“谢谢大家的照顾，谢谢。”王荣申对大家说。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）