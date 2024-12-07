洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

请您做好这份问卷！洛阳市2025年居民健康素养监测启动入户调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.12 16:47
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　12日，洛报融媒记者从洛阳市卫生健康委获悉，洛阳市2025年居民健康素养监测工作正式启动，本月至11月将开展入户调查。本次监测覆盖全市15个县(区)45个乡镇(街道)90个村(社区)，旨在通过科学调查掌握居民健康素养真实水平，为健康洛阳建设提供数据支撑。

　　居民健康素养是衡量地区社会文明进步和卫生健康事业发展水平的重要指标。洛阳市卫生健康委相关负责人介绍，健康素养指个人获取、理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策以维护自身健康的能力，简单来说即个人掌握并运用健康知识的能力。2024年，洛阳市居民健康素养水平达到34.18%，较2023年提升0.98个百分点，不仅比全省(32.07%)高出2.11个百分点，还比全国(31.87%)高出2.31个百分点；回溯至2017年洛阳市首次开展监测时，这一数据仅为14.9%，如今已提前完成《“健康中国2030”规划纲要》目标任务。

　　近年来，洛阳市通过健全网络、加强合作、主题宣传、创新方式等措施，推动健康教育实现规范有序的市县乡村四级传播，营造了浓厚的健康科普氛围，引导公众树立健康意识、纠正不健康行为生活方式、自觉养成良好生活习惯，持续增进人民群众健康，这也为居民健康素养水平稳步提升奠定了基础。

　　本次监测采用科学的多阶段随机抽样方法，在90个监测点中，每个监测点将抽取55户家庭，每户选取1名15-69周岁常住人口作为调查对象，最终每个监测点需完成40份有效问卷。调查期间，各监测点调查员将佩戴工作证件入户，使用经市统计局统一备案批准的《全市居民健康素养监测调查问卷》，问卷涵盖判断题、单选题、多选题及情景题，须由调查对象独立完成；若调查对象阅读存在困难，调查员将以问答形式协助填写，但不会进行任何引导或暗示。正常情况下，单次入户调查约30分钟，具体时长取决于调查对象的配合程度和答题思考时间。为确保调查质量，调查完成后，市疾控中心工作人员还会抽取一定比例的调查对象进行电话回访，核实调查情况。

　　需要特别说明的是，本次监测并非考试，也不进行排名，仅为了解调查对象的健康素养真实水平——问卷得分达到总分80%及以上，即判定为具备基本健康素养，具备基本健康素养的人群占比即为健康素养水平。

　　洛阳市卫生健康委及疾控部门呼吁，调查对象应如实认真回答问卷问题，若有急事无法当场接受调查，调查员将另行约定入户时间，希望每位被抽中的居民都能积极配合，共同为健康洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 张雨萌 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生...
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
  • ·打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 郑洛高速公路项目加快推进
  • 市委召开专题会议 研究铁路重大基...
  • 9月12日17时至13日24时，洛阳临时...
  • 白云山降雨量全市最大！嵩县对两...
  • 天心·校场里：场景焕新圈粉 日均...
  • 十大专项行动推进环陆浑水库生态...
  • 中国首款工业质检具身机器人洛阳造
  • 洛阳市推出政府投资工程“评定分...
  • 洛阳小雨渐停转多云 最高气温26℃
  • 让传统产业焕发“新质”
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    新安县：加快码头...
    大唐华市：昔日老...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605