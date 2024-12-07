请您做好这份问卷！洛阳市2025年居民健康素养监测启动入户调查

12日，洛报融媒记者从洛阳市卫生健康委获悉，洛阳市2025年居民健康素养监测工作正式启动，本月至11月将开展入户调查。本次监测覆盖全市15个县(区)45个乡镇(街道)90个村(社区)，旨在通过科学调查掌握居民健康素养真实水平，为健康洛阳建设提供数据支撑。

居民健康素养是衡量地区社会文明进步和卫生健康事业发展水平的重要指标。洛阳市卫生健康委相关负责人介绍，健康素养指个人获取、理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策以维护自身健康的能力，简单来说即个人掌握并运用健康知识的能力。2024年，洛阳市居民健康素养水平达到34.18%，较2023年提升0.98个百分点，不仅比全省(32.07%)高出2.11个百分点，还比全国(31.87%)高出2.31个百分点；回溯至2017年洛阳市首次开展监测时，这一数据仅为14.9%，如今已提前完成《“健康中国2030”规划纲要》目标任务。

近年来，洛阳市通过健全网络、加强合作、主题宣传、创新方式等措施，推动健康教育实现规范有序的市县乡村四级传播，营造了浓厚的健康科普氛围，引导公众树立健康意识、纠正不健康行为生活方式、自觉养成良好生活习惯，持续增进人民群众健康，这也为居民健康素养水平稳步提升奠定了基础。

本次监测采用科学的多阶段随机抽样方法，在90个监测点中，每个监测点将抽取55户家庭，每户选取1名15-69周岁常住人口作为调查对象，最终每个监测点需完成40份有效问卷。调查期间，各监测点调查员将佩戴工作证件入户，使用经市统计局统一备案批准的《全市居民健康素养监测调查问卷》，问卷涵盖判断题、单选题、多选题及情景题，须由调查对象独立完成；若调查对象阅读存在困难，调查员将以问答形式协助填写，但不会进行任何引导或暗示。正常情况下，单次入户调查约30分钟，具体时长取决于调查对象的配合程度和答题思考时间。为确保调查质量，调查完成后，市疾控中心工作人员还会抽取一定比例的调查对象进行电话回访，核实调查情况。

需要特别说明的是，本次监测并非考试，也不进行排名，仅为了解调查对象的健康素养真实水平——问卷得分达到总分80%及以上，即判定为具备基本健康素养，具备基本健康素养的人群占比即为健康素养水平。

洛阳市卫生健康委及疾控部门呼吁，调查对象应如实认真回答问卷问题，若有急事无法当场接受调查，调查员将另行约定入户时间，希望每位被抽中的居民都能积极配合，共同为健康洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 张雨萌 文/图)