张玉杰主持召开全市大气污染防治攻坚调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.12 16:47
　　12日，我市召开大气污染防治攻坚调度会，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省市相关部署要求，分析形势任务，查找问题短板，通报大气污染防治攻坚进展情况，对下一步工作再调度、再安排、再部署。市长张玉杰主持并讲话。

　　按照市委市政府工作部署，我市启动大气污染防治攻坚“十大专项行动”以来，各县区各单位迅速行动，动真碰硬抓攻坚，精准施策促长效，全市空气质量综合指数、PM2.5浓度等主要指标持续改善，推动大气污染防治攻坚取得积极成效。

　　会议指出，大气环境质量事关发展大局和民生福祉。要清醒认识当前大气污染防治面临的形势，切实增强责任感紧迫感使命感，下非常之功、用恒久之力，坚决打好蓝天保卫战，推动生态环境质量持续改善、提升进位。要紧盯目标任务，聚焦重点行业、重点领域、重点时段，加强重污染天气预警响应，严格落实各项管控举措，确保应对科学有效、任务如期完成。要突出问题导向，坚持举一反三、抓本治源，持续推进“十大专项行动”，重点抓好工业企业和燃煤电厂等涉气企业减排治理、机动车尾气治理、施工扬尘管控、秸秆禁烧、油烟污染治理等重点领域污染防治，推动源头治理更精准更高效。要完善责任链条，按照“党政同责、一岗双责”要求，健全分包联系机制，压紧压实属地责任，加强暗访督查，强化执法监管，广泛宣传引导，严格考核奖惩，汇聚起打赢大气污染防治攻坚战的强大合力。

　　会上，孟津区、伊川县作了表态发言，市生态环境局、市交通运输局、市住建局、市城市管理局汇报了“十大专项行动”工作落实情况。

　　会议以视频会议形式召开，各县区设分会场。张敬华、韩治群、徐超文、李新红、楚国剑等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
