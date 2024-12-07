桂花飘香！洛阳闻香赏桂攻略来了

近日走在洛阳街头，空气中弥漫着淡淡的花香。细细品味，原来是桂花如约而至。

桂花是中国传统十大名花之一，集绿化、美化和香化于一体。“洛阳的桂花在街头巷尾及公园、游园均有分布，品种主要有金桂、银桂、丹桂、四季桂等。”洛阳市园林绿化中心高级工程师韩莉娟介绍，桂花的花朵十分小巧，如米粒般大，易被人忽视，但气味却能“香飘十里”，尤其是仲秋时节，丛桂怒放，花香扑鼻，沁人心脾。

金桂花色金黄，花香最为浓郁，“十里桂花香”主要描写的就是金桂。银桂，花初开为乳黄色后转为银白色，花香较浓，次于金桂；丹桂花色多为橙红、橙黄、朱红，清新淡雅；四季桂花色多为乳黄、柠檬黄，香味较淡，冬、春季节温度较低时几乎闻不到香味。一般除了四季桂花期较长外，桂花的集中开花期为9月至10月。

秋高气爽，即将迎来闻香赏桂佳季。洛阳各公园均有特色各异的赏桂推荐点，在此提醒您文明赏花，请勿攀折。

●赏桂点：王城公园沉香楼附近

桂花品种：金桂、银桂、丹桂

花期：预计今年盛花期在9月25日至10月15日，国庆假期将迎来最佳观赏时段。

特点：该园桂花种植广泛，沉香楼周边及傲梅渲春、甘棠州等区域均有，并通过园艺结构打造出特色的桂花景观。园内桂花品种齐全，金桂以金黄璀璨、香气馥郁著称，银桂淡雅清幽，丹桂橙红艳丽，其中不乏树龄超50年的桂花树，散发着历经岁月沉淀的醇厚花香，是市民游客闻香赏秋的绝佳打卡地。

●赏桂点：隋唐城遗址植物园桂花园

桂花品种：四季桂、银桂、金桂和丹桂4个品种群的30多个桂花品种。

花期：9至10月

特点：隋唐城遗址植物园内的桂花分布较多，在滴翠湖边以及其他专类园中均有块状、带状分布，其中以桂花园最为集中。

桂花园位于园区时代轴线的东南侧，占地约8.84万平方米，种植桂花1万余株、30多个品种，中秋时节香溢满园。

其中四季桂品种群可实现四季开花，有月月桂、日香桂等;银桂品种群一般秋季开花，花色纯白、乳白、黄白色，有柳叶银桂、桃叶银桂、大叶银桂等。金桂品种群也是秋季开花，花柠檬黄淡至金黄色，有金秋桂、丛中笑、狭叶金桂等。丹桂品种群花色较深，呈橙黄、橙红至朱红色，有红花丹桂、月尖红桂、籽丹桂等。

●赏桂点：洛浦公园北堤上阳宫橡胶坝附近

花期：9月中旬至10月初，目前有少量开放。

特点：洛浦公园桂花园面积约3500平方米，种植有桂花树约300株，树龄普遍近30年，个别树龄达30年以上，枝繁叶茂，树型整齐。每年桂花盛开时，花香四溢、沁人心脾，是洛浦公园主要的桂花观赏点。

●赏桂点：中国国花园全园

花期：9月中旬至10月上旬，目前少量初开。

特点：中国国花园桂花树600多株，分散在全园各处，平均树龄在25年以上。

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘苗 田珅岩 文/图）