洛阳十五运会毽球比赛圆满落幕

经过激烈角逐，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会毽球项目10日在新安县体育馆圆满落幕。
本次比赛共吸引来自全市各县区的14支代表队、193名选手参赛。经过四天的激烈比赛，最终伊滨区代表队荣获女子竞技毽球三人赛一等奖；老城区、孟津区代表队获得女子平踢毽球三人赛一等奖；孟津区代表队夺得男子竞技毽球三人赛一等奖；伊滨区代表队、西工区代表队获得男子平踢毽球三人赛一等奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
