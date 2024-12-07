上好“法治第一课” 迈好军旅第一步

近日，宜阳县人民法院“宜法暖阳”宣讲团受邀为该县100余名预定新兵送去一场干货满满的“法治第一课”，强化新兵法纪意识，筑牢军营法治防线。 又是新兵入伍时！近日，宜阳县人民法院“宜法暖阳”宣讲团受邀为该县100余名预定新兵送去一场干货满满的“法治第一课”，强化新兵法纪意识，筑牢军营法治防线。法治课上，宣讲员紧扣新兵生活实际和思想情况，详细解读相关法律法规，增强新兵依法维权、依法办事的意识，助力他们迈好军旅第一步。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵路歌 摄）