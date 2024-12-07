展非遗魅力 赏“河洛飞花”

昨日，“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展在隋唐大运河国家文化公园开展，为广大市民和游客提供了一个近距离接触非遗、了解河洛文化的平台。
昨日，“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展在隋唐大运河国家文化公园开展，为广大市民和游客提供了一个近距离接触非遗、了解河洛文化的平台。
此次展览以文字、图片等形式，讲述洛阳青年非遗代表性传承人的故事，展现他们用蓬勃的青春力量让传统文化绽放更多光彩。同时，展现国家级河洛文化生态保护实验区非遗传承实践活力，弘扬非遗时代价值，营造全社会共同参与保护传承的浓厚氛围。本次展览的地点位于洛阳隋唐大运河国家文化公园北入口一层室内展厅，展出时间，每天9:00—11:00、15:00—17:00(周六、周日及法定节假日除外)。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘青 摄)
