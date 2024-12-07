洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
展非遗魅力 赏“河洛飞花”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.12 08:17
　　昨日，“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展在隋唐大运河国家文化公园开展，为广大市民和游客提供了一个近距离接触非遗、了解河洛文化的平台。

　　此次展览以文字、图片等形式，讲述洛阳青年非遗代表性传承人的故事，展现他们用蓬勃的青春力量让传统文化绽放更多光彩。同时，展现国家级河洛文化生态保护实验区非遗传承实践活力，弘扬非遗时代价值，营造全社会共同参与保护传承的浓厚氛围。本次展览的地点位于洛阳隋唐大运河国家文化公园北入口一层室内展厅，展出时间，每天9:00—11:00、15:00—17:00(周六、周日及法定节假日除外)。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘青 摄)
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
