十大专项行动推进环陆浑水库生态环境综合治理

《嵩县环陆浑水库生态环境综合治理实施方案》(简称《方案》)正式发布实施，部署十大专项行动、30项具体举措，巩固提升全国生态文明示范区建设成效，确保陆浑水库饮用水水源地水质持续改善。 《方案》围绕嵩县"生态立县"战略目标，严格实施水源保护区(一级、二级、准保护区)分区精准管控，确保陆浑水库饮用水水源地二级保护区内不新增建筑，无生活垃圾、建筑垃圾、污水排放等污染源，严禁各类污染水体活动。 《方案》部署的十大专项行动聚焦陆浑水库生态环境建设重点，任务设定明确"硬时限"。其中，对饮用水水源地二级保护区范围内的违章建筑，即日停工清理、封闭围挡，年底前彻底整改到位，同步加强环湖重点场所日常监管。确保水质自动监测站高效运行，全面排查入库河流，实现雨污分流、"一口一档"管理，定期公开水质检测结果。持续开展人居环境整治，全力推进环湖29个村"厕所革命"，村庄垃圾日产日清，田间秸秆集中清运、综合处置利用，加快建设宜居宜业和美乡村。10月底前，清理水源附近散乱养殖户，引导规模养殖绿色化搬迁，实现环湖区域"养殖零污染"。12月底前，二污迁建、洁绿污水厂排污口上移、农村供排水一体化等重大工程全部建成投用，实现群众生活污水、业态排放污水全部进入管网，确保"零排放"。 另外，嵩县多个部门将联合执法，严查无照经营，规范餐饮油烟、污水、垃圾处置，有效引导民宿、餐饮等业态清洁发展、绿色发展。严格水库游船准入管控，全面拆除临时码头，严禁一级保护区内垂钓、游泳等污染水体活动，二级保护区内按规定采取措施。强化网红打卡点、露营地等重点区域垃圾分类宣传教育，引导游客和居民养成良好习惯。建立环湖举报受理反馈机制，形成人人参与、全民监督氛围。 "陆浑水库是嵩县的生态宝库，陆浑之重在于保。"嵩县县委主要负责同志表示，嵩县将以空前力度和务实举措，持之以恒推进环陆浑水库生态环境综合治理，以高水平生态保护推动高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)