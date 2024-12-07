昨日，市政府与市总工会联席会议暨产业工人队伍建设改革推进会召开。 昨日，市政府与市总工会联席会议暨产业工人队伍建设改革推进会召开。 近年来，我市围绕思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，出台了200余项相关配套政策，初步形成支撑我市产改的“1+N”制度体系，全市产业工人综合素质明显提升，高技能人才数量稳步增长，涌现出一大批能工巧匠、河洛工匠。 会议指出，要聚焦“培养一流知识型技能型创新型产业技术工人队伍”这一目标，完善产改“1+N”制度体系，广泛开展职业教育、技能培训、岗位练兵、技术比武，落实“新八级工”职业技能等级制度，加强新就业形态劳动者维权服务，完善部门协同和信息共享机制，凝聚推动产改工作的强大合力。要建立并充分发挥联席会议制度统筹协调作用，做好政策配套，夯实改革落实体系，打造“一企一品”产改品牌，推动产改工作走深走实，为现代化洛阳建设提供有力支撑。 市领导安颖芳、王国辉参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 夏若茵)