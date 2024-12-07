全市“三秋”生产暨秸秆禁烧工作会议召开 王森出席并讲话

昨日，全市“三秋”生产暨秸秆禁烧工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实中央和省部署要求，动员全市上下迅速行动，全力夺取秋粮丰产丰收，坚决打好秋季秸秆禁烧攻坚战，为保障粮食安全、厚植生态优势提供有力支撑。

市委副书记、政法委书记王森，省生态环境保护督察专员丁晓阳出席会议并讲话，副市长李刚主持会议。

会议强调，当前已经进入“三秋”生产关键期。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，严格落实粮食安全党政同责和地方党政领导干部生态环境保护责任制，抓实抓细秋收秋种、防灾减灾、秸秆禁烧等各项工作，奋力夺取秋粮丰收，确保实现全年粮食生产目标任务，确保环境空气质量持续好转。要全力以赴抓好秋收，密切关注天气变化，强化农机组织调度，科学指导农户趁晴抢收，扎实做好防灾减损，用心用情帮助老弱病残等困难群众解决“三秋”生产中遇到的实际困难和问题，确保秋粮颗粒归仓。要不误农时抓好秋种，稳定麦播面积，提高麦播质量，切实把350万亩小麦播种任务分解到镇村、落实到田块，全面开展种子包衣和药剂拌种，高标准、高质量种足种好小麦，为明年夏粮丰收打好基础。要从严从紧抓好秸秆禁烧，清醒认识大气污染防治的严峻形势，以抓好田间地头秸秆清运为重点，疏堵结合做好全域全时段禁烧和秸秆综合利用，严明工作纪律，着力推动生态环境质量加快改善、提级进位。

会上，市生态环境局、市气象局分别通报大气污染防治和“三秋”期间天气情况，市农业农村局部署了“三秋”生产和秸秆禁烧具体工作，偃师区、孟津区、宜阳县、伊川县、汝阳县作了发言。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)