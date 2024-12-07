洛阳服务贸易链通全球朋友圈

“虽然是首次亮相，但一切皆是惊喜。在国际市场的‘吆喝’中，牡丹花茶收获新成果。”昨日，在2025年中国国际服务贸易交易会(简称服贸会)现场，洛阳众芳牡丹产业集团营销经理王珊感慨地说。

服贸会上的洛阳展品(图片由通讯员提供)

“虽然是首次亮相，但一切皆是惊喜。在国际市场的‘吆喝’中，牡丹花茶收获新成果。”昨日，在2025年中国国际服务贸易交易会(简称服贸会)现场，洛阳众芳牡丹产业集团营销经理王珊感慨地说。

“一朵牡丹花”是服贸会的新面孔。在她看来，这个平台为他们打开了全新的“朋友圈”。此次参展不仅赢得了华中、华东市场的认可，更引起了众多国际客商的关注。

服贸会期间，我市200余家企业组团参会，向世界传递洛阳“好声音”。

第二次参会的洛阳九朝文物复制品有限公司副总经理高艳峰感触颇深：“这次带来的‘飞将’和‘载丝驼’都是畅销产品，希望能带回更多订单。”作为中华老字号，他们未来将融入更多洛阳元素，以非遗技艺打造“国潮”范儿的跨界文创产品，让老字号焕发新活力。

“服贸会上处处是机遇，不知哪一刻就会带来惊喜。”非遗洛绣第六代传人耿青青表示，此次带来的丝巾、摆台、包等作品在河南展馆甫一亮相，便吸引了外国游客的目光。她和团队向全球游客介绍洛绣技艺，传播河洛文化的同时，也在交流中汲取新的创作灵感。

作为全球服务贸易领域规模最大、内容最丰富的国际展会，服贸会正成为洛阳文化、产品与服务走向全国、走向世界的重要窗口。借助这一平台，越来越多人加深了对洛阳的认知，洛阳服务贸易也迎来新的发展契机。

“紧抓服贸会溢出效应机遇，洛阳服务赢得了市场认可。”市商务局相关负责人表示。近年，我市持续提升洛阳服务和洛阳智造的品牌影响力，重点培育软件研发、网络安全、工业设计、工程技术、文化创意、医药和生物技术研发等九大特色领域，积极拓展文化创意、数字娱乐等新兴赛道，全力打造服务贸易新增长点。

此外，国际合作市场覆盖面广，也成为我市服务外包产业的突出特点。我市强力实施开放带动战略，充分发挥制造业基础雄厚、科研实力突出和文化旅游资源丰富等优势，大力发展服务贸易，培育了以中信重工为代表的工业设计服务、以中石化洛阳工程有限公司为代表的工程设计服务等200余家服务贸易企业。目前，我市已与马来西亚、新加坡、美国、土耳其等116个国家和地区建立服务贸易往来。

今年1月至8月，我市服务外包执行额达3.03亿美元，其中离岸服务外包执行额0.71亿美元。

未来，我市将继续以服务外包示范城市建设为抓手，从培育壮大市场主体、优化国际市场布局、加强园区载体建设、完善人才支撑体系等多方面发力，以产业带动服务贸易，让高质量发展之路越走越宽。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 高泓 程欢）