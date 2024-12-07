洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国首款工业质检具身机器人洛阳造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.12 08:08
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

发布会现场

　　抢占人形机器人产业新赛道，“洛阳创新”发力！

　　近日，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司发布我国首款工业质检具身机器人CASIVIBOT，引领工业质检迈向“具身智能和生态协同”的3.0时代。

　　工业质检设备被视为制造业品质的“守门员”。近年来，随着制造业加速向智能化方向升级，传统自动化光学质检设备已难以应对制造场景碎片化、产品形态多样化、工艺流程复杂化的新形势。以手机行业为例，去年我国新上市手机型号高达421款，而一套专有自动化光学质检设备的导入周期往往在3到6个月，直接影响了企业的反应速度。

汽车电机定子质检

　　“产业正呼唤一种新的质检方式。它必须能够像人一样，适配复杂多变的工业场景，具备快速导入、灵活部署、持续学习进化的能力。该产品便是对这种行业需求的回应。”中科慧远总经理张武杰表示。

　　在发布会现场演示环节，瓶身贴标瑕疵检测中，CASIVIBOT机器人通过双臂协作完成对瓶身360°检测全覆盖，动作自然流畅，无须人工干预；汽车电机定子工厂实操中，机器人成功识别微小裂痕和毛刺，单件检测时间小于5秒，效率与人工相比毫不逊色。

　　该产品配备3组摄像头和7自由度机械双臂，可柔性配备二指、三指和五指等夹具，并嵌入鉴习、鉴心和鉴云三大核心软件技术平台，可谓“脑聪、眼明、手巧”。

机器人抓起矿泉水瓶

　　其中，鉴习平台实现“模仿习得”。产品可记录、模仿人类质检员的动作路径与姿态细节，面对非标准化工件时展现出高度灵活性。

　　鉴心平台实现“理解分析”。通过引入视觉与语言双模态大模型，机器人能用自然语言描述瑕疵属性、理解成因。例如，机器人可将一道细小裂痕与“由工艺偏差导致的结构性裂痕”对应，为工厂提供专家级的分析报告。

　　鉴云平台实现“群体进化”。单台机器人一次训练获得的检测经验可以快速同步到整个集群，使其成为可持续进化的智能体群体。

机器人进生产线实操(本文配图由中科慧远提供)

　　“目前，我国工业质检已经历了‘目视检测’的1.0时代和‘机器视觉检测’的2.0时代。”张武杰说，该产品破解工业质检“最后一公里”痛点，将引领我国工业质检向“具身智能和生态协同”的3.0时代迈进。

　　自2016年落户我市以来，中科慧远围绕3C电子、半导体等产业需求，推出国内首台用于盖板玻璃外观缺陷检测的自动化光学质检设备等行业领先产品，逐步成长为中国工业视觉检测领域的代表力量。

　　张武杰表示，下一步，中科慧远将持续推动具身智能质检在柔性场景的应用落地，为我国工业质检新质生产力发展贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 冯小婉)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生...
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
  • ·打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门遗址保护展示工程城楼主体...
  • 直面痛点！一文读懂洛阳公交运营...
  • 郑洛高速公路项目加快推进
  • 市委召开专题会议 研究铁路重大基...
  • 白云山降雨量全市最大！嵩县对两...
  • 降雨量50毫米以上！洛阳市气象台...
  • 9月12日17时至13日24时，洛阳临时...
  • 天心·校场里：场景焕新圈粉 日均...
  • 十大专项行动推进环陆浑水库生态...
  • 洛阳市推出政府投资工程“评定分...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    新安县：加快码头...
    大唐华市：昔日老...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605