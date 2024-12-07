天心·校场里：场景焕新圈粉 日均客流万+

初秋午后，在天心·校场里文化创意产业园，穿旗袍的少女正在拍照打卡；一旁的咖啡店外，几名青年边喝咖啡边享受惬意时光。漫步在园区红砖拱券间，仿佛开启了一场民国之旅。

天心·校场里文化创意产业园

天心·校场里文化创意产业园邻近洛邑古城，是市、区两级重点项目，也是洛邑古城片区的重要组成部分。2022年，该园区正式对外开放运营，分为老厂房建筑修复利用区、老校场历史建筑复原区、老公馆建筑风貌保护区3大片区，总占地约40亩，总建筑面积约2.2万平方米，是一座开放式、低密度、街区形态的文化创意产业园。

去年，该园区启动改造提升工作，对标上海新天地石库门街区，引入高端海派风情餐厅、休闲时尚餐饮、洛阳特色美食等业态，打造民国风文商旅特色街区。园区从全国搜寻老旧砖瓦，聘请专业团队施工改造，全力呈现民国风貌与调性。

如今，园区内高端民宿品牌“隐居大唐”生意火爆，全年平均入住率达60%，入住好评率超99%。

“店内提供旗袍，设置拍照打卡场景，游客可以身着旗袍在园区打卡，体验穿越之旅。”洛阳市天心文化旅游有限公司行政总监张文瑞介绍，园区还重点引入一批“有感觉、想打卡、愿传播”的特色消费场景和业态。

首批进驻商户“野蔓集”通过新中式布景，在多个线上平台被顾客点赞推荐；“唐银塘”洛阳非遗银器店内各类精致银器展示洛阳古韵新风；“张山山”糖水等原创品牌及不断丰富的外摆空间，成了青年休闲打卡的新选择……

“园区先后进驻近20家商户，日均客流量超1万人次。”张文瑞说，下一步，园区将进一步加强氛围营造，布局更多打卡场景，持续引进首店及洛阳原创主理人品牌店，让园区成为有调性、有品质的沉浸式体验文商旅特色街区。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 石智卫 文/图）