民生实事要早办快办办好

日前，市人大常委会主任李保国到洛龙区、汝阳县、嵩县、栾川县等地暗访检查农村道路交通安全隐患排查治理情况。 日前，市人大常委会主任李保国到洛龙区、汝阳县、嵩县、栾川县等地暗访检查农村道路交通安全隐患排查治理情况。 农村道路交通安全隐患排查治理是市十六届人大三次会议票决确定的年度30项重点民生实事之一，是改善我市农村道路交通安全状况，守护群众生命财产安全的重要举措。截至目前，全市共排查出585处隐患路口。 李保国先后到洛龙区部分乡村、汝阳县十八盘乡、嵩县车村镇顶宝石村、栾川县庙子镇老张村等地，实地察看隐患路口周边环境状况，详细了解改造完成路口新建设施运行情况，并现场连线排查治理进度缓慢的县区相关部门负责人，提出加快推进治理的意见建议。 李保国指出，道路交通安全涉及千家万户，事关民生福祉和社会和谐稳定，是重要的民生。各级各部门要提高政治站位，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，切实增强道路交通安全隐患排查治理的责任感和紧迫感，努力把民生实事早办、快办、办好，以实际行动践行为民承诺。要始终坚守“以人民为中心”的初心，从群众视角找问题、想办法，以等不得、慢不得、拖不起的工作态度，努力办好群众身边的民生“小事”和安全“关键事”，让每一处减速带、每一盏信号灯成为守护民生安全的“民心工程”。要加大民生实事办理督导检查力度，围绕年度目标，加强暗访督导，及时发现问题、建立整改台账，压紧压实主体责任，监督推动民生实事按时高质量完成，让民生实事从“承诺清单”变为“幸福账单”，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)