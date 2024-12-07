洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
让传统产业焕发“新质”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.09.12 08:08
　　过去生产文件柜、保险柜，如今制作钢制茶几、鞋柜、衣柜……随着从办公家具向智能家居的转型升级，伊滨区钢制家具产业“老树发新芽”，有1000余个品种畅销全球120多个国家和地区，年产值近200亿元。

　　“传统产业改造升级，也能发展新质生产力。”习近平总书记强调，要积极运用新技术改造提升传统产业，推动产业高端化、智能化、绿色化。传统产业是很多城市经济的基本盘，也可以成为创新的主战场，绝对不能将之简单地等同于“低端产业”而“姥姥不疼，舅舅不爱”。找准转型升级的路径，传统产业亦可焕发活力。

　　只有夕阳的企业，没有夕阳的产业。从20世纪80年代起，以庞村为代表的创业者，从一把剪刀、一个榔头、一张铁皮起步，到专业化、集群化发展，从千家“触网”，到“淘宝小镇”，“庞村制造”虽是传统产业，却一次次竞逐新赛道，一步步转型成长，甚至享誉海外，走上里约奥运会、米兰世博会等世界级舞台，成为“中国钢制家具产业基地”。

　　从家具到家居，一字之差，却是这个传统产业的革新和迭代。当前，随着年轻一代消费者的审美追求和消费变化，钢制家具产业从传统生产，向高端化、智能化和绿色化方向升级，发展势头强劲，同时也给产业转型带来冲击和挑战。对我市钢制家具产业而言，既面临从办公家具到智能家居的转型升级，又面临工人老龄化、产品同质化和产业利润微薄等困境，挑战与机遇并存。

　　转型，从来不会轻轻松松。只有保持定力，方能胸有丘壑、坚定转身。近年来，洛阳出台一系列利好政策，推动钢制家具产业加快高端化、智能化、绿色化改造。炎恩家具推出家居化定制产品受青睐，日均快递量超千件；花都集团勇闯“智造”赛道，成功交付土壤样本保管机器人无人库房项目；安吉星柜业牵头建立“钢制家具产业创新联盟”，持续发力AI防盗识别、碳纤维轻量化材料等领域……当一家家企业走上技术赋能、集群发展之路，一个个智能家居产业园拔地而起，洛阳钢制家具产业在“蝶变”中重现旺盛生机。

　　没有“传统”的产业，只有固化的思维。精准施策，久久为功，加快改造升级，积极主动求变，传统产业也会迎来“春天”。(洛平)
