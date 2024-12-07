洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市委召开专题会议 研究铁路重大基础设施规划和重点片区改造提升等工作
市委召开专题会议
研究铁路重大基础设施规划和重点片区改造提升等工作
江凌主持 张玉杰、孙延文参加

　　11日，市委召开专题会议，深入学习贯彻习近平总书记在中央城市工作会议上的重要讲话精神，研究铁路重大基础设施规划、重点片区改造提升等工作。

　　市委书记江凌主持会议，市长张玉杰、市政协主席孙延文参加。

　　会议听取了洛阳铁路枢纽总图优化调整及洛阳龙门站设计方案汇报。会议强调，铁路是区域经济发展的战略性、先导性、关键性重大基础设施。优化调整洛阳铁路枢纽总图，提升洛阳龙门站枢纽功能，对于洛阳构建现代综合交通运输体系、实现高质量发展具有重要意义。要积极衔接国家“十五五”铁路发展规划，深入研究洛阳铁路枢纽规划布局，积极开展重大铁路基础设施项目前期规划研究，统筹做好高铁、城际、普铁等路网布局和衔接融合，加快推进呼南高铁焦洛平段建设，科学论证洛阳龙门站焦洛平场建设规模和设计方案，优化站场布局、进出站流线，不断提升洛阳交通枢纽功能和城市辐射带动作用。

　　会议听取了龙门片区提升规划设计方案，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于文化遗产保护传承的重要论述，始终坚持把保护放在第一位，持续提升保护传承利用水平，科学谋划龙门片区近期、中期和远期提升方案，聚焦推动东山西山一体化、优化景区内外交通组织、提升龙门片区周边配套功能等课题深化研究，认真梳理谋划项目，合理确定建设时序，着力提升景区文旅功能和承载能力，真正把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。

　　会议听取了周公里片区规划设计方案汇报，指出周公里串联隋唐洛阳城宫城区和老城古城片区，位置优越、潜力巨大，是我市重点打造的文商旅特色街区。要坚持文商旅特色街区定位，以周公路沿线改造为重点，打造连续商业界面和适宜街区尺度，植入现代时尚元素，培育浓厚商业氛围，精心营造一批有吸引力的文旅打卡场景，更好凸显精致的烟火气、都市的松弛感。要深化建设运营模式研究，积极盘活存量资产，做足街区慢行空间，统筹做好街区微改造、交通组织等工作，真正让老街区变成新地标，让文旅流量变成消费增量。

　　徐超文、任丽君、李新红、余杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
