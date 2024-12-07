遇到城市内涝怎么办？收好这份避险锦囊

昨天白天到今日下午我市普降大雨，新安、孟津区、偃师区、宜阳、洛宁、嵩县、汝阳局部出现暴雨。

气象专家提醒，9月以来，河南、山西南部等地多阴雨天气，累计降雨量较常年同期偏多，相关部门需注意防范强降雨可能带来的次生灾害，降雨期间，公众避免前往山区、河谷等区域。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流和高空槽的共同影响，未来一周洛阳市多降水天气。

具体预报

今天夜里：阴天有小到中雨，局部地区大雨。

12日(周五)：小雨停止转阴天，偏北风2级～3级，气温17℃～26℃。

13日(周六)：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温18℃～29℃。

14日(周日)：晴天到多云，气温19℃～30℃。

15日(周一)：多云到阴天转小雨或零星小雨，气温20℃～29℃。

16日(周二)：阴天间多云有小雨，气温21℃～28℃。

17日(周三)：阴天有小雨，气温20℃～25℃。

18日(周四)：阴天有小雨，气温19℃～22℃。