洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

遇到城市内涝怎么办？收好这份避险锦囊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.11 19:59
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨天白天到今日下午我市普降大雨，新安、孟津区、偃师区、宜阳、洛宁、嵩县、汝阳局部出现暴雨。

　　气象专家提醒，9月以来，河南、山西南部等地多阴雨天气，累计降雨量较常年同期偏多，相关部门需注意防范强降雨可能带来的次生灾害，降雨期间，公众避免前往山区、河谷等区域。

　　洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流和高空槽的共同影响，未来一周洛阳市多降水天气。

　　具体预报

　　今天夜里：阴天有小到中雨，局部地区大雨。

　　12日(周五)：小雨停止转阴天，偏北风2级～3级，气温17℃～26℃。

　　13日(周六)：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温18℃～29℃。

　　14日(周日)：晴天到多云，气温19℃～30℃。

　　15日(周一)：多云到阴天转小雨或零星小雨，气温20℃～29℃。

　　16日(周二)：阴天间多云有小雨，气温21℃～28℃。

　　17日(周三)：阴天有小雨，气温20℃～25℃。

　　18日(周四)：阴天有小雨，气温19℃～22℃。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 公开征求意见！洛阳公交运营改革...
  • 助力算力建设！中航光电领跑液冷...
  • 关林二郎庙特色商业街区初现靓姿
  • 最新雨情！孟津北庆山降雨量57.5...
  • 洛阳网百姓呼声：民生诉求无小事 ...
  • 洛阳向公共机构及干部职工发出绿...
  • 近200名骑手相约新安 乐享骑行之趣
  • 洛阳启动防汛四级应急响应
  • 洛阳市科协第八次代表大会召开
  • 未来五年，洛阳市科协这样干！
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    新安县：加快码头...
    抗战老兵致敬荣光...
    大唐华市：昔日老...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605