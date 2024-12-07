9月12日17时至13日24时，洛阳临时增加无人机管制空域

今日，洛阳市人民政府官网发布通告，为保障洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕式活动顺利举办，依据相关法律法规临时增加无人驾驶航空器管制空域，维护活动现场及周边空域安全，杜绝各类违法违规飞行活动。

关于临时增加无人驾驶航空器管制空域的通告

洛政通〔2025〕16号 为保障洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕式活动顺利举办，维护活动现场及周边空域安全，杜绝各类违法违规飞行活动，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等相关法律法规规定，决定临时增加管制空域，现将有关事项通告如下： 一、管制空域 新安县南京路以东、金斗路以西、城北十六道以南、黄河大道以北合围区域的垂直范围。 二、管制时段 2025年9月12日17时起至2025年9月13日24时止。 三、管制类型 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》第六十二条规定的无人驾驶航空器及模型航空器。 四、严格履行审批手续 临时空域管制期间，确有使用相关航空器进行应急作业的,须按照有关程序严格履行审批手续，经审批同意后，方可实施飞行。 五、依法查处违法违规飞行行为 临时空域管制期间，请广大市民及飞行爱好者主动配合，自觉遵守本通告规定，杜绝违法违规飞行。对于违法违规飞行行为，将依照《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》进行处罚；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；由此造成人身、财产或者其他损害的，相关责任主体还应依法承担民事责任。 特此通告。 2025年9月11日 ⑥