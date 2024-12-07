洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市推出政府投资工程“评定分离”新规
来源: 洛阳网 2025.09.11 17:27
　　9月11日，洛报融媒记者从洛阳市发展改革委获悉，洛阳市印发《洛阳市政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”实施细则(试行)》(以下简称《细则》)，明确即日起在全市政府投资工程建设项目中全面推行“评定分离”模式。

　　传统招标投标模式中，评标与定标环节常由同一主体主导，易导致“评标专家定标权过度集中”“招标人自主权受限”等问题。《细则》创新提出“评定分离”改革，明确将招标投标程序划分为“评标委员会评标”与“定标委员会定标”两个独立环节，实现权责清晰分离。

　　根据《细则》，评标委员会仅负责按招标文件规定标准对投标文件进行评审，向招标人推荐不标明排序的合格中标候选人；定标委员会则由招标人依法组建，综合考虑信用、报价、履约能力等因素，在评标基础上择优确定中标人，形成对评标结果的“再审核再确认”。

　　洛阳市发展改革委相关负责人坦言，这一机制既发挥了专家专业评审优势，又赋予招标人根据项目需求自主选择最优合作方的权利，真正实现“谁招标、谁负责”。

　　评标环节的规范化是“评定分离”的基础。《细则》对评标委员会职责作出详细规定：房建市政施工项目需应用“智能辅助评标”系统，由计算机自动完成初步评审，专家仅需复核结果，提升评标效率；评标报告需载明候选人优缺点、技术咨询建议及分歧意见，确保评审过程可追溯。

　　同时，《细则》强化评标结果公示与异议处理：招标人需在收到评标报告3日内公示不排序的中标候选人，公示期不少于3日；投标人或利害关系人提出异议后，招标人须3日内答复，异议期间暂停招投标活动。

　　定标环节是“评定分离”的核心。《细则》围绕“谁来定、怎么定、如何管”，构建起全链条规范体系——

　　在定标主体上，要求组建5人及以上单数的定标委员会，其中招标人单位人员占比不低于三分之二，组长由法定代表人或分管负责人担任，确保招标人主导权；定标委员会成员需与候选人无利害关系，全程对定标过程保密，违规者将追责。

　　在定标程序上，明确“核查+定标会议”两阶段：核查阶段需对候选人信用、履约能力等进行复核，禁止设置不合理限制；定标会议需在公共资源交易中心进行，全程音视频记录存档。

　　在定标结果上，要求3日内公示中标结果，载明定标方法、核查情况、异议渠道等信息；对中标人放弃、违规等情形，允许按原标准重新确定或重新招标。

　　洛阳市发展改革委相关负责人表示，此次改革不是简单的环节拆分，而是通过制度重构推动招标投标市场从被动监管向主动规范转变，进一步优化招标投标市场环境，提升资源配置效率。同时也是洛阳市落实国家及河南省深化“放管服”改革、创新招标投标体制机制的重要实践。

　　据悉，目前《细则》已进入试行阶段。洛阳市将持续跟踪评估实施效果，动态优化配套措施，确保“评定分离”模式在规范市场秩序、提升投资效益中发挥实效，促进市场资源向优质企业流动，为政府投资项目高质量发展注入新动能，进而为全省乃至全国同类城市提供可复制的“洛阳经验”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张艳艳 文/图）
