白云山降雨量全市最大！嵩县对两镇启动县级防汛三级应急响应

9月11日下午，洛阳市应急管理通信保障中心发布最新雨情信息：全市424个监测站点401个站点降雨，平均降雨量20.9毫米，嵩县白云山降雨量最大。嵩县已对车村镇、白河镇启动县级防汛三级应急响应。

9月11日08时至9月11日16时，全市监测站点降雨量前三为：嵩县白云山55毫米、洛阳拔菜(汝阳)54毫米、嵩县北瓦房47.5毫米。50毫米以上站点2个，30毫米~50毫米站点57个，20毫米~30毫米站点185个，平均雨量为20.9毫米。 9月11日13时，嵩县防汛抗旱指挥部经会商研判，对车村镇、白河镇启动县级防汛三级应急响应，并要求车村镇、白河镇突出抓好山洪灾害、地质灾害、水库、中小河流、尾矿库、挡水坝等薄弱环节防范，做好灾害应对和重点部位人员转移避险工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)