洛阳市教育局开展“护航开学季”专项行动

“校园安全隐患排查整改情况是否落实？”“校园餐质量关价格关安全关是否筑牢？”……日前，市教育局班子成员牵头的专项检查组，分赴各学校对校园安全防护、餐饮住宿管理服务等工作开展监督指导。

按照市委市政府工作部署，在2025年秋季学期开学后，市教育局聚焦校园安全、食品卫生、环境整治、协同育人等重点领域强化监管，集中开展“护航开学季”专项行动，全力筑牢校园安全防线。

学校是学生安全的第一责任人。专项检查组深入各学校的宿舍楼、食堂、实验室、体育场馆及校园周边重点场所，全面巡查校园及周边环境安全，全面检查电器线路、电器设备、安全疏散通道等设施，对发现的风险和隐患逐一建立台账，闭环落实整改举措。

家长是家校社协同育人的重要一环。市教育局和学校组织开展“家长进校园”等活动，邀请家长代表深入了解校园安全管理情况，走进学校食堂“陪餐”，与家长代表“面对面”座谈交流，广泛听取餐饮服务、校园安全、教育教学等方面的意见建议。

市教育局相关负责人表示，下一步将秉持“校园安全无小事”工作理念，不断探索“共建”机制，加强校内校外监管，畅通家校社沟通联系渠道，定期组织开展“校园开放日”活动，利用线上线下多渠道征求意见建议，从源头上整治各类影响师生安全的隐患，为广大学生和家长打造放心、满意的校园服务。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）