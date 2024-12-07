直面痛点！一文读懂洛阳公交运营改革“手术方案”

城市发展，交通先行。面对市民日益多元化、高品质的出行需求，公交如何突破线路重复率高、运营效率偏低等瓶颈，实现高质量发展？

城市发展，交通先行。面对市民日益多元化、高品质的出行需求，公交如何突破线路重复率高、运营效率偏低等瓶颈，实现高质量发展？

近日，备受瞩目的洛阳市《公交运营改革方案》(下称《方案》)出炉，绘出了一张清晰的一体化公共交通体系建设“路线图”。

从“一条线”到“一张网”，七十年积淀后的改革抉择

2024年，洛阳市公交集团有限公司年客运量达到13470.32万人次，创下历史新高。

从1954年的1条线路、1辆车、3名职工，到2025年的6个分公司、22处公交场站、128条运营线路、10条神都游专线、2190辆汽电车……洛阳公交历经70余年，成长为服务群众、支撑城市的骨干交通力量。

成绩背后，挑战并存。部分主干道公交线与地铁重复设置现象突出，例如中州路上与地铁1号线重复超过5站的公交线路达12条，龙门大道公交线路重复超过5站的也有8条；“一线到头”的长线过多，近70条线路运营长度超过30公里，占总线路半数以上；部分线路服务频率偏低，发车间隔60分钟以上的有11条。这些问题制约了公交运营效率的提升，影响了市民的出行体验。

“发展的前提是勇于直面问题，决不能‘讳疾忌医’。”洛阳交投集团党委书记、董事长易勋表示，“必须以改革的勇气，系统性重构公交服务体系。”