洛阳部分高速站口禁止9座以上和危险品运输车辆上站

11日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，因降雨，洛阳境内部分高速站口禁止9座(含)以上车辆上站，禁止危险品运输车辆上站。 这些站口包括：连霍高速偃师东站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站。其他高速及站口正常通行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 马浩然 文/图）