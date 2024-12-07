洛阳部分高速站口禁止9座以上和危险品运输车辆上站

11日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，因降雨，洛阳境内部分高速站口禁止9座(含)以上车辆上站，禁止危险品运输车辆上站。
11日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，因降雨，洛阳境内部分高速站口禁止9座(含)以上车辆上站，禁止危险品运输车辆上站。
11日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，因降雨，洛阳境内部分高速站口禁止9座(含)以上车辆上站，禁止危险品运输车辆上站。
这些站口包括：连霍高速偃师东站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站。其他高速及站口正常通行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 马浩然 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605