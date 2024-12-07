洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
一剧读懂八千年！洛阳再添文化新名片——《河图洛书》演艺即将上线
一剧读懂八千年！洛阳再添文化新名片——《河图洛书》演艺即将上线
来源: 洛阳网 2025.09.11 10:27
　　9月10日，洛阳首部以“河图洛书”为主题的大型史诗光影演艺——《河图洛书》在神都十三坊成功试演，标志着传承数千年的华夏文明根源，首次以沉浸式演艺的形式为观众呈现。

　　“河出图，洛出书，圣人则之。”这句出自《周易》的话，揭示了“河图洛书”作为中华文明“源代码”的深远意义。起源于河洛大地的“河图洛书”，被誉为中华文明之始——伏羲据此画八卦，大禹凭此定九州，洛阳因此被称为中华文明的精神原乡。2014年，“河图洛书传说”被正式列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

　　本次演艺以“河图洛书传说”为源头，通过数字化的艺术手法，活化《周易》《道德经》等典籍中的哲学智慧，再现“龙马负图”“神龟献书”的神话盛景。

　　剧情以“破蒙昧-承天命-传箴言”为主线，讲述青年导演李羲缘在现实与创作困境中，因北斗指引遇盘古落子，意外穿越到八千年的神话世界。在那里，他见伏羲降龙马、大禹得神龟，在磅礴的神话场景中领悟蕴藏在河洛大地的千年智慧。

　　作为洛阳首部史诗级光影巨制，《河图洛书》采用国家剧院级视听舞美配置。500平方米可折叠曲面LED屏与超千平方米投影纱幕，共同营造IMAX影院级画质与360°沉浸式观演体验。异形九宫格升降舞台如天地棋盘，演员悬空表演、洪水倾泻、星穹倒转，视觉效果如梦似幻。百吨级水效系统真实再现大禹治水的震撼场景，风雨雷电仿若亲临。演艺汇聚国内一流主创团队，包括1位国家级文华大奖得主、3位“五个一工程”奖获得者等，联手为观众打造一场全维度、沉浸式的视听盛宴。

　　据悉，《河图洛书》演艺将于10月1日国庆黄金周正式公演。(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳)
