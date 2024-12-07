最新雨情！孟津北庆山降雨量57.5毫米【视频】

9月11日，洛阳市应急管理通信保障中心发布最新雨情信息，10日夜至11日晨，孟津北庆山降雨量为57.5毫米，为全市监测点位降雨量最高。

9月11日，洛阳市应急管理通信保障中心发布最新雨情信息，10日夜至11日晨，孟津北庆山降雨量为57.5毫米，为全市监测点位降雨量最高。

9月10日20时至9月11日06时，全市共424个站点，其中394个站点降雨，降雨量前三位分别是：第一，孟津北庆山57.5毫米，第二，孟津任庄43毫米，第三，新安高庄42.5毫米。30毫米以上站点9个，20～30毫米站点12个，平均降雨量为7.8毫米。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)