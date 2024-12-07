烈士刘建华“安家”洛阳市烈士陵园

青松翠柏慰忠魂，白菊黄花寄哀思。8日上午，刘建华烈士安葬仪式在洛阳市烈士陵园举行。

刘建华，1965年5月25日出生于洛阳市涧西区，1982年6月招飞应征入伍进入河北保定空军第二预备学校，1983年3月到空军第十航校学习飞行。毕业后，他被分配到空军四师11团，多次荣获师、团嘉奖。1988年，他被调到空军四师夜航团。

1989年3月31日，在夜间飞行训练中，飞机操作系统发生故障，刘建华为避免与其他飞机相撞，错过最佳跳伞时机，不幸牺牲，年仅24岁。

安葬仪式当天清晨，洛阳市烈士陵园内松柏苍翠、庄严肃穆。安葬仪式后，在烈士家属和工作人员的护送下，刘建华烈士的骨灰在烈士墓区安葬。烈士家属代表、洛阳市烈士陵园代表依次在烈士墓前敬献鲜花，深深鞠躬，表达对英雄的无限敬仰与深切怀念。

近年来，洛阳市烈士陵园严格按制度做好烈士安葬及烈士家属服务保障工作，创新推出“五个一”亲情服务，已为18位异地烈属提供了远程代祭扫服务，还为3位烈士提供安葬、32位烈属提供寻亲服务，营造了崇尚英雄、缅怀先烈、关爱烈属的浓厚氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 常煜品）