我市组织近百名优秀教师、优秀教育工作者代表等走进魏坡·新序等地

10日是第41个教师节。我市组织近百名优秀教师、优秀教育工作者代表等，深入我市文化产业、先进制造、文旅融合新地标，沉浸式体验文旅消费新场景，切身感受城市发展脉动，共度节日。

走进宁德时代洛阳基地

活动首站来到魏坡·新序。这个在传统古村落基础上创新打造的特色街区，将历史风貌与现代商业业态有机融合。教师们时而漫步在青砖黛瓦的街巷感受古韵悠长，时而走进多个首店体验消费新场景，感叹洛阳深厚历史底蕴与当代创意碰撞出的火花。大家不时拿出手机打卡拍照，记录美好瞬间。

在宁德时代洛阳基地，教师们近距离观摩全球领先的新能源电池生产制造工艺流程。自动化、智能化的现代工业图景，让大家直观感受到了“洛阳智造”的强劲势头，对我市培育新质生产力、布局未来产业有了更为深刻的认识。“洛阳的科技创新不断发展，走在时代前沿，我们在教学中也要多注重培养学生的家国情怀和创新意识。”洛四高教师周军说。

在龙门古街，大家先后欣赏了沉浸式演艺《鲤跃龙门?燕乐》和数字化体验项目《无上龙门》。异彩纷呈的演出与震撼人心的视觉科技，将龙门石窟的艺术魅力与洛阳的古老传说生动再现，展现了我市在推动文旅深度融合、创新文化表达方式上取得的卓越成果，激发了每一位教师的自豪感与使命感。

“这次活动内容丰富，我们直观感受到了洛阳在产业发展、城市建设、文化传承创新等方面的日新月异，这也正是洛阳守得住历史、看得见未来的生动写照。”洛一高教师张兴娟说，将把此次观摩的所见所感、所思所悟转化为教育教学中的生动素材，让洛阳的千年文脉活在课堂、热在校园，激发学生热爱家乡、建设家乡的情怀。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 赵晨熹 通讯员 刘宜斐 文/图）