污水零排放！栾川县赤土店镇污水处理厂升级改造延长价值链

近日，在栾川县赤土店镇污水处理厂内，维护员张学文蹲在池边，用戴着橡胶手套的手轻轻拨开水面的浮渣，看了眼水质监测仪上的数值。“中水能直接流到洛钼集团，这数值越好看，我心里越踏实。”他抹了把汗，咧嘴笑道。

工作人员展示处理后的中水(左)与进厂的污水(右)

近日，在栾川县赤土店镇污水处理厂内，维护员张学文蹲在池边，用戴着橡胶手套的手轻轻拨开水面的浮渣，看了眼水质监测仪上的数值。“中水能直接流到洛钼集团，这数值越好看，我心里越踏实。”他抹了把汗，咧嘴笑道。

作为一名老维护员，张学文见证了这座污水处理厂的“蜕变”。早年间刚入职时，他每天守着污水处理能力几近饱和的老厂子转，“设备旧，工艺简单，一下雨管网就堵，处理完的水勉强达到一级B标准”。

变化始于2022年——镇里启动升级改造，不仅没拆老池子，还在旁边建了新设施，总处理量达到1000吨/天。“新设备接棒，既省了钱，效率还翻番。”张学文摸着新换的A2O工艺池壁，语气里带着骄傲。

现在，污水进厂的“旅程”更复杂了：先过沉砂池除砂，再进生化池“吃”掉有机物，二沉池絮凝沉淀后，水质已达黄河流域支流二级标准。

不止于此。赤土店镇乡村建设办相关负责人介绍，在镇里配套建设的3.5亩人工湿地里，2000平方米东方香蒲正“接力”净化，水从湿地出来，氨氮含量能再降一半，看着都清亮！

最让张学文感慨的是中水“变废为宝”的故事。2023年，经镇里牵线搭桥，污水处理厂把处理后的中水接进了洛钼集团的蓄水池。

“以前这些水只能排走，现在企业用来冷却、冲厕，一年能省不少地下水。”赤土店镇乡村建设办相关负责人说。更让人欣喜的是，厂企双赢模式延长了污水处理厂的价值链。据悉，中水回用的收益还能反哺污水处理厂，污水处理厂每年的运营费有了着落。

实际上，在栾川，像张学文这样的“清流守护者”还有很多。当地通过打破乡村行政区划界限，制订全县供排水一体化建设方案，组建润川水务集团，加快实现乡村供排水一体化运营。其中，扎根基层的一线人员发挥着重要作用。

眼下，当地结合数字乡村建设，积极探索实施供排水一体化数字化管理新模式，做到“可视、可管、可控、可查”。“以前是‘修机器’，现在得‘算全局’。”张学文指着墙上的城乡供排水一体化规划图说，“要让更多村用上干净水，咱这污水处理厂作用大着呢！”

暮色渐浓，风里飘来玉米的清香，处理后的中水正顺着管道流向洛钼集团。张学文掏出手机在工作群里汇报：“今天水质稳，中水传送正常！”屏幕上的光映着他眼角的皱纹，像极了池边那丛长得正旺的东方香蒲——扎根泥土，却把每一滴水，都酿成滋养生活的清泉。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 刘航 文/图）