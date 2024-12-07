洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

污水零排放！栾川县赤土店镇污水处理厂升级改造延长价值链
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.11 08:33
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
工作人员展示处理后的中水(左)与进厂的污水(右)

　　近日，在栾川县赤土店镇污水处理厂内，维护员张学文蹲在池边，用戴着橡胶手套的手轻轻拨开水面的浮渣，看了眼水质监测仪上的数值。“中水能直接流到洛钼集团，这数值越好看，我心里越踏实。”他抹了把汗，咧嘴笑道。

　　作为一名老维护员，张学文见证了这座污水处理厂的“蜕变”。早年间刚入职时，他每天守着污水处理能力几近饱和的老厂子转，“设备旧，工艺简单，一下雨管网就堵，处理完的水勉强达到一级B标准”。

　　变化始于2022年——镇里启动升级改造，不仅没拆老池子，还在旁边建了新设施，总处理量达到1000吨/天。“新设备接棒，既省了钱，效率还翻番。”张学文摸着新换的A2O工艺池壁，语气里带着骄傲。

　　现在，污水进厂的“旅程”更复杂了：先过沉砂池除砂，再进生化池“吃”掉有机物，二沉池絮凝沉淀后，水质已达黄河流域支流二级标准。

　　不止于此。赤土店镇乡村建设办相关负责人介绍，在镇里配套建设的3.5亩人工湿地里，2000平方米东方香蒲正“接力”净化，水从湿地出来，氨氮含量能再降一半，看着都清亮！

　　最让张学文感慨的是中水“变废为宝”的故事。2023年，经镇里牵线搭桥，污水处理厂把处理后的中水接进了洛钼集团的蓄水池。

　　“以前这些水只能排走，现在企业用来冷却、冲厕，一年能省不少地下水。”赤土店镇乡村建设办相关负责人说。更让人欣喜的是，厂企双赢模式延长了污水处理厂的价值链。据悉，中水回用的收益还能反哺污水处理厂，污水处理厂每年的运营费有了着落。

　　实际上，在栾川，像张学文这样的“清流守护者”还有很多。当地通过打破乡村行政区划界限，制订全县供排水一体化建设方案，组建润川水务集团，加快实现乡村供排水一体化运营。其中，扎根基层的一线人员发挥着重要作用。

　　眼下，当地结合数字乡村建设，积极探索实施供排水一体化数字化管理新模式，做到“可视、可管、可控、可查”。“以前是‘修机器’，现在得‘算全局’。”张学文指着墙上的城乡供排水一体化规划图说，“要让更多村用上干净水，咱这污水处理厂作用大着呢！”

　　暮色渐浓，风里飘来玉米的清香，处理后的中水正顺着管道流向洛钼集团。张学文掏出手机在工作群里汇报：“今天水质稳，中水传送正常！”屏幕上的光映着他眼角的皱纹，像极了池边那丛长得正旺的东方香蒲——扎根泥土，却把每一滴水，都酿成滋养生活的清泉。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 刘航 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 公开征求意见！洛阳公交运营改革...
  • 助力算力建设！中航光电领跑液冷...
  • 电动自行车牌照如何销号？洛阳市...
  • 赵丽当选洛阳市科协主席
  • 洛阳启动防汛四级应急响应
  • 未来五年，洛阳市科协这样干！
  • 地质灾害黄色预警！涉及洛阳7个县区
  • 洛阳市科协第八次代表大会召开
  • 市委外事办副主任孙志云一行莅临...
  • 近200名骑手相约新安 乐享骑行之趣
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    新安县：加快码头...
    抗战老兵致敬荣光...
    大唐华市：昔日老...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605