洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳网百姓呼声：民生诉求无小事 积极回应解难题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.11 08:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　上周，洛阳网“百姓呼声”平台共收到网友发帖2375条，多个民生问题成为焦点：运动场如何方便群众预约、学生午休方式能否进一步优化、野生动物怎样得到更好保护……对于网友反映的情况，相关部门积极回应，推动问题解决，努力提升市民满意度。

　　上班族在邻里中心邮局收寄件不方便

　　●网友9月3日反映：中原康城社区邻里中心邮局中午不营业，周边上班族在此收寄件不方便。

　　●洛阳市邮政分公司9月8日回复：在邻里中心开设邮局是邮政企业服务地方政府推进社区服务而推出的一种新型服务模式，依托社区党群服务中心而建，叠加提供邮政包裹收寄投递、报刊图书订阅、普惠金融等邮政服务，旨在为社区居民提供更方便、快捷、丰富的生活基础服务，其经营方式和营业时间与多数“快递驿站”有所不同。该邻里中心邮局的营业时间为周一至周日的9:00—12:00、14:30—20:00。经调阅营业现场近1个月的监控视频，未发现违规停业、关门情况。目前已在邻里中心邮局公示当班人员联系方式，满足非营业时段客户较紧急的用邮需求。接下来将持续加强邻里中心邮局的管理，不断提升服务质量。

　　行人在王城大道快速路与滨河南路交叉口通行困难

　　●网友9月3日反映：王城大道快速路与滨河南路交叉口东西向道路存在车辆闯红灯现象，影响行人通行安全，特别是交叉口东侧行人通行困难，希望加强交通管理。

　　●市公安局9月4日回复：为提高滨河南路道路通行效率，该路口设置了“红灯时确保安全可通行”提示牌，允许红灯时机动车在保证安全的前提下通行。交警部门将加强对该路段机动车不礼让行人等交通违法行为的巡查与治理，营造安全、畅通的道路通行环境。

　　巡河路有弹弓打鸟现象

　　●网友8月26日反映：老城区巡河路有人使用弹弓猎杀鸟类，涉及北红尾鸲等受保护鸟类，该区域外地游客众多，此行为严重影响城市形象。呼吁加强巡防、设立警示牌，保护鸟类生存环境。

　　●市林业局9月4日回复：已派专人现场核查并对打鸟群众进行劝阻，开展保护鸟类宣传教育，与所在街道办事处合作悬挂宣传条幅、发放宣传手册，增强公众护鸟意识。后续将加强该区域巡防，维护良好生态环境。

　　亮化灯光干扰过往车辆驾驶员视线

　　●网友9月2日反映：南昌路与滨河北路交叉口附近高架桥上的点状灯光在雨天易被路面积水反射，干扰过往车辆驾驶员的视线，造成安全隐患。希望有关部门对该区域亮化灯光进行科学评估，营造安全通行环境。

　　●市市政设施管理中心9月3日回复：已向上级部门汇报该问题，后续会推动开展实地勘察与安全风险评估，研究优化照明方案。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 公开征求意见！洛阳公交运营改革...
  • 助力算力建设！中航光电领跑液冷...
  • 电动自行车牌照如何销号？洛阳市...
  • 赵丽当选洛阳市科协主席
  • 洛阳启动防汛四级应急响应
  • 未来五年，洛阳市科协这样干！
  • 地质灾害黄色预警！涉及洛阳7个县区
  • 洛阳市科协第八次代表大会召开
  • 市委外事办副主任孙志云一行莅临...
  • 近200名骑手相约新安 乐享骑行之趣
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    新安县：加快码头...
    抗战老兵致敬荣光...
    大唐华市：昔日老...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605