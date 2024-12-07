洛阳网百姓呼声：民生诉求无小事 积极回应解难题

上周，洛阳网“百姓呼声”平台共收到网友发帖2375条，多个民生问题成为焦点：运动场如何方便群众预约、学生午休方式能否进一步优化、野生动物怎样得到更好保护……对于网友反映的情况，相关部门积极回应，推动问题解决，努力提升市民满意度。

上周，洛阳网“百姓呼声”平台共收到网友发帖2375条，多个民生问题成为焦点：运动场如何方便群众预约、学生午休方式能否进一步优化、野生动物怎样得到更好保护……对于网友反映的情况，相关部门积极回应，推动问题解决，努力提升市民满意度。

上班族在邻里中心邮局收寄件不方便

●网友9月3日反映：中原康城社区邻里中心邮局中午不营业，周边上班族在此收寄件不方便。

●洛阳市邮政分公司9月8日回复：在邻里中心开设邮局是邮政企业服务地方政府推进社区服务而推出的一种新型服务模式，依托社区党群服务中心而建，叠加提供邮政包裹收寄投递、报刊图书订阅、普惠金融等邮政服务，旨在为社区居民提供更方便、快捷、丰富的生活基础服务，其经营方式和营业时间与多数“快递驿站”有所不同。该邻里中心邮局的营业时间为周一至周日的9:00—12:00、14:30—20:00。经调阅营业现场近1个月的监控视频，未发现违规停业、关门情况。目前已在邻里中心邮局公示当班人员联系方式，满足非营业时段客户较紧急的用邮需求。接下来将持续加强邻里中心邮局的管理，不断提升服务质量。

行人在王城大道快速路与滨河南路交叉口通行困难

●网友9月3日反映：王城大道快速路与滨河南路交叉口东西向道路存在车辆闯红灯现象，影响行人通行安全，特别是交叉口东侧行人通行困难，希望加强交通管理。

●市公安局9月4日回复：为提高滨河南路道路通行效率，该路口设置了“红灯时确保安全可通行”提示牌，允许红灯时机动车在保证安全的前提下通行。交警部门将加强对该路段机动车不礼让行人等交通违法行为的巡查与治理，营造安全、畅通的道路通行环境。

巡河路有弹弓打鸟现象

●网友8月26日反映：老城区巡河路有人使用弹弓猎杀鸟类，涉及北红尾鸲等受保护鸟类，该区域外地游客众多，此行为严重影响城市形象。呼吁加强巡防、设立警示牌，保护鸟类生存环境。

●市林业局9月4日回复：已派专人现场核查并对打鸟群众进行劝阻，开展保护鸟类宣传教育，与所在街道办事处合作悬挂宣传条幅、发放宣传手册，增强公众护鸟意识。后续将加强该区域巡防，维护良好生态环境。

亮化灯光干扰过往车辆驾驶员视线

●网友9月2日反映：南昌路与滨河北路交叉口附近高架桥上的点状灯光在雨天易被路面积水反射，干扰过往车辆驾驶员的视线，造成安全隐患。希望有关部门对该区域亮化灯光进行科学评估，营造安全通行环境。

●市市政设施管理中心9月3日回复：已向上级部门汇报该问题，后续会推动开展实地勘察与安全风险评估，研究优化照明方案。