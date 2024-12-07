洛阳向公共机构及干部职工发出绿色出行倡议

9月是绿色出行宣传月，9月16日至22日是公交出行宣传周，今年活动主题为“优选公交 绿色出行”。记者昨日从市机关事务管理局获悉，该局向全市公共机构及干部职工发出绿色出行倡议。

9月是绿色出行宣传月，9月16日至22日是公交出行宣传周，今年活动主题为“优选公交 绿色出行”。记者昨日从市机关事务管理局获悉，该局向全市公共机构及干部职工发出绿色出行倡议。

倡议呼吁干部职工践行“135”绿色出行方式，即1公里内优先步行、3公里内鼓励骑行、5公里及以上建议乘坐公共交通工具。各级公共机构可通过组织骑行、徒步、低碳主题讲座等活动，积极倡导“每周少开一天车”，鼓励干部职工带动亲友参与，凝聚绿色出行社会共识。

倡议同时强调文明安全出行，呼吁机动车驾驶人礼让行人、规范停车；非机动车骑行者遵守交法、佩戴头盔；行人自觉走人行道、不随意穿行，共同参与“一盔一带”安全守护等志愿服务，合力营造文明、安全、有序的交通环境。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 陈茂春）