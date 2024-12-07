配套“未来”号！“洛阳创新”打造先进船舶生命线

记者昨日从中船集团七二五所获悉，该单位研制的船用铜镍合金产品，成功配套于日前正式交付的国内首艘深远海绿色智能技术试验船“未来”号，为我国开展深海装备应用、调试及海洋调查提供坚实“洛阳保障”。

7月27日，“未来”号顺利抵达江苏省连云港港集装箱码头(新华社发)

记者昨日从中船集团七二五所获悉，该单位研制的船用铜镍合金产品，成功配套于日前正式交付的国内首艘深远海绿色智能技术试验船“未来”号，为我国开展深海装备应用、调试及海洋调查提供坚实“洛阳保障”。

作为深海技术科学太湖实验室“陆—池—湖—海”试验研究体系中的海上核心试验装备，“未来”号总长约110米，排水量7000吨，具备无限航区全球航行能力，和传统科考船相比，功能更多、用途更广，且在模块化、智能化方面实现了创新突破。

此次七二五所为“未来”号全船海水管路系统，提供了自主研制的船用铜镍合金产品。全船海水管路系统作为船舶的“生命线”，主要承担着冷却、消防、压载等关键功能。具备良好抗腐蚀能力的海水管路系统，是保证船舶设备持续运转的重要前提。

为确保产品质量，七二五所积极开展多工序、全流程工艺持续改进优化，严格控制杂质元素，不断提升铜镍合金材料耐腐蚀性能，并通过推进自然腐蚀、电偶腐蚀、冲刷腐蚀等研究和实海台架试验，进一步优化管系制造施工工艺方案。针对铜镍合金在设计、焊接、安装、维护等领域难题，七二五所还基于全所专业优势，提供材料、成形、焊接、防腐防污等整体解决方案。

最终凭借产品和技术优势，在“未来”号建造期间，七二五所不仅提供了优质产品，还全程与船东、船厂紧密沟通，提供全方位技术支持，确保系统完美适配，助力“未来”号填补我国绿色智能船舶设备系统中试专用平台空白。

作为国内船用铜镍合金产品牵头研制单位，后续七二五所将继续坚持“技术引领、创新提升”的发展方针，推动相关产业向智能化、绿色化、自主化方向转型，加快形成年产铜镍合金产品7000吨生产能力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦)