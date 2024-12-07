日前，我市举行洛YOUNG小店主理人“民宿+X”主题路演沙龙，邀请部分民宿主理人代表，共同探讨民宿产业跨界发展的无限可能。 日前，我市举行洛YOUNG小店主理人“民宿+X”主题路演沙龙，邀请部分民宿主理人代表，共同探讨民宿产业跨界发展的无限可能。 此次活动由共青团洛阳市委主办，伊滨区团工委等单位承办，为民宿主理人搭建沟通交流、学习互鉴的平台，助力民宿及文旅产业高质量发展。 路演现场，部分热门民宿主理人结合自身项目建设历程，分享品牌打造、创意运营等经验做法。随后，各主理人聚焦民宿主题进行交流，围绕“如何打造有吸引力的民宿”“如何精准把握并激发青年群体的消费活力”等话题，分享各自在吸引青年客群、创新消费场景、促进青年消费方面的实践与心得，结合“民宿+艺术”“民宿+非遗”“民宿+康养”“民宿+研学”等创新实践，为民宿产业发展注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 赵钰珊 耿若源）