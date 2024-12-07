洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
老妪能解（河洛学堂）
　　宋代苏轼评价唐人诗歌，曾称：“郊寒岛瘦，元轻白俗。”其中“元轻白俗”说的正是元稹和白居易的诗风，前者轻佻，后者俚俗。

　　白居易的诗，确实通俗易懂。在白居易生活的时代，能诵白诗的倡妓身价更高，她会说：“我诵得白学士《长恨歌》，岂同他妓哉！”白居易去世后，唐宣宗李忱为他写了一首诗，其中有两句：“童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇。”也从侧面反映，他的诗明白如话。

　　今人讲白居易的诗，会附一个“老妪能解”的小故事：白居易每次写诗，都会读给一名老妪听，问她，能听明白不？老妪说能，他就抄下来存档；老妪说不能，他就再改改。

　　白居易可是连长一根白发、掉一颗牙齿都要写进诗里的“诗魔”，这么生动的小故事，他却没提过。

　　其实，这就是个传说，出自北宋诗僧惠洪的《冷斋夜话》：“白乐天每作诗，令一老妪解之，问曰：‘解否？’妪曰解，则录之；不解，则易之。故唐末之诗，近于鄙俚。”惠洪举这个例子，是为了说唐末的诗粗俗，可不是在夸白居易。

　　《唐才子传》中也有类似说法，说白居易“每成篇，必令其家老妪读之”，问她是否能理解，能，就将诗抄录下来。后人评价白居易的诗歌像山东的父老乡亲考核农桑，说的每句话都是实用的。这倒不是在批评白诗，但《唐才子传》是元代西域人辛文房所编撰，杂采笔记小说，史实讹误不少。

　　关于唐代大诗人的传说，还有一个相当著名。

　　在南宋《方舆胜览》中，有一个“老媪磨杵”的故事：“世传李太白读书山中，未成，弃去。过小溪，逢老媪方磨铁杵。问之，曰：‘欲作针。’太白感其意，还卒业。”有学者遍览唐代史料，找不到任何关于这个故事的记载，不免让人怀疑，这又是后人在编故事。李白少时在四川山中生活，应该读过道教的书，跟着隐士喂养上千禽鸟，很早就学习武术，也特别爱写作。说他用功没问题，只是他遇见磨针老太婆的故事，是传说，非历史，咱给孩子们讲的时候，得分清。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
