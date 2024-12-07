洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
民宿手作体验，让游客把"记忆"带回家
体验咖啡手作

　　随着体验经济的兴起，洛阳多家城市民宿通过创新业态实现转型升级。昨日，记者走访发现，以茶道、制香、换装秀为特色的体验项目正成为民宿引流的新密码。

　　清晨的隐居大唐民宿，鸟鸣与水声此起彼伏，20余名年轻人正低头专注于手中的钩针，绒线在指尖流转，逐渐勾勒出唐朝人物的华美轮廓。

　　“这是我们最受欢迎的手作体验项目，年轻人来住宿，是为了创造属于自己的独特旅行记忆。”民宿主理人赵丹微笑着说。

　　今年新引入的手作项目为隐居大唐民宿带来了全新活力。在现场，橱窗里陈列着流行的动漫形象、多彩的手提袋、精致的绒线扇子等手工艺品，惟妙惟肖的作品吸引众多游客驻足。游客不仅可以免费体验，还能购买各式各样的手工艺品，价格从几十元到几百元不等。

针织手作展示

　　“这不仅能引流，收益也能反哺民宿经营。”赵丹感慨地说，“年轻人可能不会专门去非遗馆，但在旅游度假时，他们很乐意尝试制作手工艺品。这种‘无心插柳’的方式，反而收到了更好的效果。”

　　来自北京的黄甜甜对此深有体会。她至今记得与余舍精品酒店的初次邂逅：“原本只是被一杯特色咖啡吸引，没想到却开启了一段奇妙的手作之旅。”在余舍的市集上，她第一次尝试了金银细工制作，亲手打造了一枚牡丹主题的胸针。如今，她一有假期就会来洛阳，为了体验酒店不断推陈出新的手作项目。

　　余舍精品酒店的主理人周佳怡用数据证明了手作体验的价值：“我们的咖啡屋开业一年多，周末日均接待百余人，其中超过三成是冲着特色手作项目来的。”更令人惊喜的是，在“五一”假期，酒店“一房难求”，20%的游客是因为手作体验成了回头客。

　　除此之外，余舍精品酒店还不定期举办特色市集，将金银细工、牡丹压花、古陶器制作、宋氏面塑等传统技艺展示出来，让更多游客找到体验的乐趣。“我们不是在简单添加项目，而是在打造一种全新的旅居生活方式。”周佳怡说，这种创新模式效果显著：市集举办期间，酒店的入住率平均提升30%，客单价提高50元以上，更重要的是让酒店从单纯的住宿场所变为文化体验场所。

　　手作体验与民宿经营形成了独特的反哺机制。记者走访发现，我市一些民宿通过特色项目提升客房溢价能力，体验课程、材料包销售等已成为民宿收入的组成部分。

　　“当游客因为喜欢你的手作项目而选择入住时，这种客户黏性是价格战打不破的。”赵丹说，最重要的是，手作体验构建了差异化的竞争壁垒。

　　随着休闲旅游需求的升级，民宿业正在经历从住宿服务提供者向生活方式倡导者转变。正如周佳怡所说，“我们卖的不仅是房间，更是一段可带走的记忆”。手作体验作为这种转变的重要载体，不仅重新定义了民宿的价值主张，更开创了民宿发展的新模式。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 文/图）
