“见物”更要“见人”
来源: 洛阳网 2025.09.11 08:21
　　新能源汽车充电难问题如何解决？交通信号灯配时如何进一步优化？社区居家养老服务又应怎么深化？……市政协近日邀请市民就十个民生提案提出意见建议，覆盖交通、教育、医疗、养老等多个领域。问政于民方知得失，问需于民方知冷暖。建设“现代化人民城市”，此举可谓鲜活实践、生动注脚。

　　城市是现代化建设的重要引擎，也是人民群众对美好生活向往最集中、最直接的现实场域。就在中央城市工作会议上，习近平总书记深情指出：“全心全意为人民服务，为人民群众提供精细的城市管理和良好的公共服务，是城市工作的重头，不能见物不见人。”这深刻启示我们，城市的核心是人，注重以人为本的城市，无论规划设计，还是建设管理，一定都是致力于让人安顿身心的。让百姓生活更幸福，始终是城市发展的最终目的。

　　进一步讲，城市高质量发展，同样蕴藏着“投资于物”与“投资于人”的辩证法，即“物”是手段，“人”是根本。当前和今后一个时期，我们依然需要注重“见物”，不遗余力推动城市产业发展、经济增长、能级提升，在提升城市“硬实力”中筑牢发展基础。同时我们更要注重“见人”，让城市管理、公共服务更加人性化、精细化，让群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好，充分体现“人民城市为人民”的价值旨归。

　　近年来，从总投资近30亿元的7所现代化高中全面投用，到2个国家级区域医疗中心顺利投用；从“五级四类”养老服务体系更加完善，到以363个邻里中心为依托，实现社区群众一站式事项办理……一件件“投资于人”的惠民实事，见证着洛阳公共服务的显著提升。迈入新阶段，市里将“实施公共服务提升工程”列入城市提质“六大工程”，决心抓好完整社区试点，优化教育资源配置，加快打造医疗高地，提升养老服务质量，更以“数字”为证，确定了一揽子看得见、摸得着的目标任务，彰显以人民为中心，把钱花在刀刃上、用在关键处的一贯追求。

　　“老百姓的感受在哪方面最强烈，大家一定不要忽视了。”身处“两个转向”历史新方位，只有把群众感受作为第一信号，把群众满意作为第一标准，城市才不会在发展中迷失方向。“见物”更要“见人”，坚定不移推进精细化管理、完善人性化服务、创造便捷化生活，明天的洛阳必将更加温暖动人。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
