10日晚，我市召开防汛工作视频调度会，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，全面落实省市部署要求，对本轮降雨防范应对工作进行再安排、再部署。市长张玉杰主持并讲话。

紧盯关键时段狠抓防范重点

全力筑牢本轮强降雨应对防线

张玉杰主持召开全市防汛工作视频调度会

根据气象预测，近期我市将迎来大范围强降水过程，主要降水时段在11日，过程伴有短时强降水、5到7级阵风，最大小时雨强20到40毫米，个别点位降雨量130毫米以上，降水主要影响区域集中在沿黄地区和南部山区。市防指已于9月10日19时30分启动市级防汛四级应急响应。

张玉杰指出，本轮降水过程持续时间长、累计雨量大、影响范围广、次生灾害风险高。各级各部门要扛牢政治责任，树牢底线思维、极限思维，发扬连续作战作风，毫不放松落实落细各项防范应对措施，确保不发生人员伤亡事故，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。要紧盯关键时段，密切监测雨情水情汛情，将天气预报精准到小时、精确到乡镇、精细到雨强，第一时间发布权威预警信息，为应急处置工作留足提前量。要明确防范重点，全面排查南部山区山洪地质灾害易发区居民点、沿黄和邙山地区窑洞居住点等重点部位，集中开展户外广告牌、高空坠物等安全隐患排查整治，加大城市低洼易涝点、地下空间、地铁、隧道和桥涵等区域安全管理，严格落实全市建筑工地停工、重点乡镇中小学停课、重点景区停业等举措，抓细抓实重点村镇“点对点”、重点人群“一对一”转移避险措施，坚决做到应转早转、应转尽转。要压实工作责任，坚持“党政同责、一岗双责”，加强协调联动，高效指挥调度，严格执行24小时值班值守和信息报送等制度，备足应急物资、预置救援队伍，确保责任到人、任务到岗，坚决打赢防汛救灾主动仗。

省防指第五防汛督查指导专家组组长惠国琳，市委常委、常务副市长潘开名等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)