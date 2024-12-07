洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市科协第八次代表大会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.10 22:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

市科协第八次代表大会召开
江凌、樊会涛、尹洪斌、李保国、孙延文、王森出席

　　10日，市科协第八次代表大会召开。

　　市委书记江凌，中国工程院院士樊会涛，省科协党组书记尹洪斌，市领导李保国、孙延文、王森、韩治群、徐新、任丽君、张汉智等出席大会。

　　尹洪斌代表省科协向大会召开表示祝贺。他表示，五年来，洛阳市科协团结引领全市广大科技工作者，在加强思想政治引领、推动创新驱动发展、提升全民科学素质、加强自身建设等方面取得显著成绩，团结引领广大科技工作者在高质量发展高效能治理中挺膺担当。希望洛阳各级科协组织高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，保持和增强政治性、先进性、群众性，努力夯实党在科技界的执政基础；汇聚智慧力量，着力服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提升、服务党和政府科学决策，积极赋能洛阳经济社会高质量发展和人民群众幸福生活；加强自身建设，坚持和加强党的全面领导，深化科协系统改革，加强干部队伍建设，全力打造朝气蓬勃的人民团体。希望洛阳市委市政府一如既往关心支持科协事业发展，推动科协事业发展与洛阳经济社会发展同频共振。

　　市委副书记、政法委书记王森代表市委市政府对大会召开表示祝贺，向全市广大科技工作者致以诚挚问候。他指出，全市广大科技工作者要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和科协工作的重要论述，强化理论武装，坚定理想信念，切实增强高水平科技自立自强的信心，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；主动服务大局，在科研攻关、科技赋能、科技咨询上求突破，聚焦“四新一装备”和未来产业，主动融入各级科技服务平台，创造更多科技创新成果，当好党委政府的“智囊团”“思想库”，以科技创新赋能转型发展；推进科学文化建设，努力践行新时代科学家精神，大力弘扬优良学风，共同营造有利于创新创造的良好风尚。全市科协组织要不断加强思想政治引领，全面提升服务能力，深化科协系统改革，着力提升科协组织力、凝聚力。各级党委政府要加强和改进对科协工作的领导，努力创造更好环境，不断开创洛阳科技事业发展新局面。

　　赵丽代表市科协第七届委员会作工作报告。市总工会代表人民团体致贺词。大会选举赵丽为市科协第八届委员会主席。

　　圆满完成各项议程后，大会10日下午闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 张锐鑫)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全城亮灯 致敬教师
  • 小浪底水利枢纽启动汛期调水调沙
  • 电动自行车牌照如何销号？洛阳市...
  • 刷新两项世界纪录！中油一建完成...
  • 教师节快乐 | 那些年，老师们的经...
  • 洛阳消防提醒：注意电动车充电环...
  • 致全市广大教师和教育工作者的慰问信
  • 文创IP为老街引流 且看铜驼暮雨街...
  • 助力算力建设！中航光电领跑液冷...
  • 洛阳部分景区推出教师节优惠活动
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    新安县：加快码头...
    抗战老兵致敬荣光...
    大唐华市：昔日老...
    洛阳头条
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605