洛阳市科协第八次代表大会召开

10日，市科协第八次代表大会召开。

市科协第八次代表大会召开

江凌、樊会涛、尹洪斌、李保国、孙延文、王森出席

市委书记江凌，中国工程院院士樊会涛，省科协党组书记尹洪斌，市领导李保国、孙延文、王森、韩治群、徐新、任丽君、张汉智等出席大会。

尹洪斌代表省科协向大会召开表示祝贺。他表示，五年来，洛阳市科协团结引领全市广大科技工作者，在加强思想政治引领、推动创新驱动发展、提升全民科学素质、加强自身建设等方面取得显著成绩，团结引领广大科技工作者在高质量发展高效能治理中挺膺担当。希望洛阳各级科协组织高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，保持和增强政治性、先进性、群众性，努力夯实党在科技界的执政基础；汇聚智慧力量，着力服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提升、服务党和政府科学决策，积极赋能洛阳经济社会高质量发展和人民群众幸福生活；加强自身建设，坚持和加强党的全面领导，深化科协系统改革，加强干部队伍建设，全力打造朝气蓬勃的人民团体。希望洛阳市委市政府一如既往关心支持科协事业发展，推动科协事业发展与洛阳经济社会发展同频共振。

市委副书记、政法委书记王森代表市委市政府对大会召开表示祝贺，向全市广大科技工作者致以诚挚问候。他指出，全市广大科技工作者要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和科协工作的重要论述，强化理论武装，坚定理想信念，切实增强高水平科技自立自强的信心，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；主动服务大局，在科研攻关、科技赋能、科技咨询上求突破，聚焦“四新一装备”和未来产业，主动融入各级科技服务平台，创造更多科技创新成果，当好党委政府的“智囊团”“思想库”，以科技创新赋能转型发展；推进科学文化建设，努力践行新时代科学家精神，大力弘扬优良学风，共同营造有利于创新创造的良好风尚。全市科协组织要不断加强思想政治引领，全面提升服务能力，深化科协系统改革，着力提升科协组织力、凝聚力。各级党委政府要加强和改进对科协工作的领导，努力创造更好环境，不断开创洛阳科技事业发展新局面。

赵丽代表市科协第七届委员会作工作报告。市总工会代表人民团体致贺词。大会选举赵丽为市科协第八届委员会主席。

圆满完成各项议程后，大会10日下午闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 张锐鑫)