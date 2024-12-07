洛阳启动防汛四级应急响应

10日下午至12日我市将有一次大范围强降水过程，主要强降水时段在11日。按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，市防指决定于9月10日19时30分启动市级防汛四级应急响应。

接洛阳市气象局重要天气预警报告(暴雨预警三级)，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流和高空槽的共同影响，10日下午至12日我市将有一次大范围强降水过程，主要强降水时段在11日。其中，10日下午到夜里，全市有小到中雨，部分地区有大雨，局部暴雨；11日，全市有暴雨，局部地区大暴雨；12日，小雨或零星小雨转多云。过程期间伴有短时强降水、5到7级阵风，最大小时雨强20到40毫米。过程累计降水量70到90毫米，部分地区100到130毫米，个别点可达130毫米以上。按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，市防指决定于9月10日19时30分启动市级防汛四级应急响应。

全市各级各单位要按照预案严格落实防范应对措施，特别是本轮强降雨涉及的县区，要加强会商研判，第一时间发布预警信息，突出抓好山洪灾害、地质灾害、病险水库、中小河流、尾矿库、淤地坝、挡水坝等薄弱环节防范，强化城市内涝、轨道交通、立交桥、涵洞、隧道、地下空间管控，严格按照关、降、停、撤、拆“五字要诀”的要求，做好灾害应对和人员转移避险工作。各级防汛责任人立即上岗到位，24小时值守；各级抢险救援队伍严阵以待，确保险情早发现、早报告、早处置，确保人民群众生命安全，最大程度减轻灾害损失。要严格执行防汛信息报送纪律。各县区、各单位遇有重大汛情、险情、灾情和人员转移、应急救援等关键动态，必须第一时间报告。⑥