未来五年，洛阳市科协这样干！

举办海智专家洛阳行活动，组织院士专家为企业把脉问诊，做好洛阳市科技馆展厅升级改造……10日召开的洛阳市科协第八次代表大会上，洛阳市科协谋划部署未来五年主要工作任务。

今后五年，洛阳市科协将围绕全市“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，重点抓好“坚持以科技创新赋能产业发展”等五方面工作，全面推动全市科协事业高质量发展。力争到2030年，洛阳市科协将托举河洛科技人才500名，引入100名以上高层次人才来洛赋能产业发展，举办高水平科普活动1000场次，基本建成国际科技交流合作高地，成为服务洛阳高质量发展高效能治理的重要力量。