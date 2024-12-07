洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
未来五年，洛阳市科协这样干！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.10 19:15
　　举办海智专家洛阳行活动，组织院士专家为企业把脉问诊，做好洛阳市科技馆展厅升级改造……10日召开的洛阳市科协第八次代表大会上，洛阳市科协谋划部署未来五年主要工作任务。

　　今后五年，洛阳市科协将围绕全市“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，重点抓好“坚持以科技创新赋能产业发展”等五方面工作，全面推动全市科协事业高质量发展。力争到2030年，洛阳市科协将托举河洛科技人才500名，引入100名以上高层次人才来洛赋能产业发展，举办高水平科普活动1000场次，基本建成国际科技交流合作高地，成为服务洛阳高质量发展高效能治理的重要力量。

        "您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！"在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
