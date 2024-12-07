洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
公开征求意见！洛阳公交运营改革方案出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.10 19:16
　　近日，洛阳市公布《公交运营改革方案》，面向社会公开征求意见，公示期持续至9月26日。

　　该方案旨在构建功能层级清晰、与轨道交通深度融合的公交网络系统，最终形成“以轨道交通为骨架、常规公交为主体”的多层次、复合型公共交通体系，全面提升公交服务的便捷性、高效性和覆盖面。

　　此次改革紧扣“公益属性”和“公交优先”原则，以提升服务保障能力为核心目标。具体措施包括推动“一码通管·一码通行”，整合公交与地铁的运营数据与调度管理，实现“一网通管”。自3月28日起，“洛阳公交地铁一体化乘车码”已进入试运行，市民凭一个二维码即可在市区范围内便捷换乘公交与地铁。

　　另一项关键策略是“削峰·补白·输送”，即削减与地铁重复的公交线路，填补城市公交服务空白区域，并通过“干线快速输送+支线无缝接驳”模式，提升整体客流效率。未来公交系统将形成六种新业态，包括依托地铁和主干道的“鱼骨式”常规公交、地铁站辐射式接驳公交，以及摆渡公交、文旅专线、定制公交和网约公交等多样化服务形式。

　　改革预期实现“两升两降”：公交运行密度和空白区域覆盖率显著提升，乘客候车时间和企业运营成本有效下降，从而推动公交企业可持续、高质量发展，更好地服务市民出行和城市发展。

　　市民可登录市交通运输局官网查看改革方案全文，如有意见或建议，可在公示期内通过电子邮箱lyjtjgjk@126.com进行反馈。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        "您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！"在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
