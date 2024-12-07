10日下午，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会自行车赛在新安县鸣枪开赛，近200名骑手相约新安，乐享骑行之趣。

本次比赛分为公路车组、山地车组、全民参与组三个组别。比赛伊始，现场下起毛毛细雨，骑手们在新安县县城卧虎山路与北京北路交叉口的起点集结。随着发令枪响起，公路车组的骑手率先冲出起点，途径象山大道、石庙路、宋村路、万象路、清河大道、云梦路、北京北路抵达终点，全程9公里。选手们沿着起伏的道路，将旖旎的城区风光尽收眼底。

洛阳自行车运动基础雄厚，保持着良好发展势头，常年坚持骑行锻炼的群众有5万余人。近年来，在场地车奥运冠军鲍珊菊等一批优秀运动员的带动下，越来越多的健身群众投身公路自行车和山地车运动。通过引入国际自盟世青赛、第十四届全运会场地车赛以及每年一度的中国场地自行车联赛(总决赛)等一系列高水平赛事，洛阳持续提升自行车运动在全国的影响力。每年春、秋两季，洛阳各县区依托自身禀赋，举办全国、全省自行车赛事活动，持续吸引全国骑行爱好者瞩目，将自行车比赛和山水旅游资源相结合，探索出了“体育+旅游”的特色经济发展之路。