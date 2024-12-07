助力算力建设！中航光电领跑液冷赛道新征程

10日，洛报融媒记者从中航光电科技股份有限公司获悉，该企业近年抢抓产业风口，聚焦算力建设和人工智能发展新赛道，研发推出的流体连接器、冷板组件等液冷产品市场占有率稳居全国前列。

10日，洛报融媒记者从中航光电科技股份有限公司获悉，该企业近年抢抓产业风口，聚焦算力建设和人工智能发展新赛道，研发推出的流体连接器、冷板组件等液冷产品市场占有率稳居全国前列。

随着全球数字化转型加速，数据量爆炸性增长，服务器温控要求越来越高，传统风冷无法满足AI算力散热需求，液冷技术作为应对高功率密度系统散热挑战的前沿方案，正逐步成为行业发展重要方向。

作为国内最早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商，中航光电自2008年就组建专业团队开展液冷散热技术研究。该企业近年精准锚定算力产业发展航向，与电信运营商、互联网终端客户、服务器厂家、芯片厂家等深度合作，开展了大量前瞻性液冷技术预先研究和技术攻关，填补多项行业空白。

凭借在流体快速连接、高效传热换热、智能供液控温等方面深耕多年的技术优势，中航光电推出的数据中心及服务器液冷散热解决方案，主要包括液冷流体连接器、流体管路、液冷冷板组件、液冷源(CDU)四大类核心产品，广泛应用于超算、互联网数据中心等领域。

其中，该企业开发的液冷流体连接器以及与某头部企业联合开发的流体连接器，具备高度标准化、小型化和高可靠性等优点，备受市场和客户欢迎，目前国内市场占有率较高；在液冷整机柜服务器领域，该企业推出GPU冷板组件、CPU冷板组件、Switch冷板组件等全系列产品，已在多家互联网、电信运营商和服务器设备厂商完成批量交付和使用，整体技术达到国际领先水平；针对日益增高的芯片散热场景需要，企业研发团队正在进行相关研究和技术储备，已解决多项AI芯片散热难题。

值得一提的是，依托近年投产和建设的基础器件产业园、泰兴光电液冷源系列产品集成系统项目基地等载体，中航光电紧跟主流国产芯片企业需求，已成功建立起液冷全链条产品的自动化产线和十万级洁净厂房，通过搭建信息化质量管理系统，在国内率先完成液冷流体连接器和冷板组件的自动化制造，实现了液冷产品研发能力、研发效率、加工制造等方面的稳步提升。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋笑笑 文/图）