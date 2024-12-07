洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

你创新，我买单！洛阳三类对象可享每年最高10万元支持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.10 17:59
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，《洛阳市科技创新券实施办法(修订版)》日前发布。此次修订对支持对象等进行了优化调整，旨在加快推进科研设施与仪器向社会开放共享，提高科技资源利用效率和共享水平。

　　据了解，科技创新券是指面向高新技术企业、科技型中小企业和创新创业团队无偿发放，用于支持其在洛阳市科技创新券服务平台上向高校、科研院所、企事业单位等服务机构以及中试基地、产业研究院等各类创新平台购买科研设施与仪器共享服务的一种电子凭证。

　　根据修订后的《办法》，科技创新券支持对象需符合下列条件之一：符合《高新技术企业认定管理办法》规定条件，通过省科技厅、省财政厅、省税务局审核认定且在有效期内的高新技术企业；符合《科技型中小企业评价办法》规定条件，在科技型中小企业评价系统取得有效编号的企业；入驻市级及以上科技企业孵化器、大学科技园、众创空间、科技产业社区、智慧岛、星创天地等创新创业孵化载体，由市级及以上领军人才和核心成员组成的，具有合理专业结构、关联性和互补性的创新创业团队。

　　科技创新券支持范围仅限于通过创新券服务平台购买服务机构提供的科研设施与仪器开展的科技创新活动，包括研究开发、标准制定、检验检测、计算服务、中试服务等。对于符合支持范围的高新技术企业、科技型中小企业，按照经专家评审认定的实际发生共享服务费用最高30%兑付，创新创业团队按照经专家评审认定的实际发生共享服务费用最高50%兑付。对同一支持对象，每年在其申领创新券限额内进行兑付，最高10万元。同一需求方同一个项目在同一年度内，不得同时享受省级和市级科技创新券政策。

　　此外，《办法》还鼓励有条件的社会力量建设科技创新券服务平台。申建条件包括：具有本地化进行科研设施和仪器设备共享服务的场地、设施、设备及相关专业人员等；拥有一定规模的科研设施和仪器设备共享资源；无不良诚信记录。经申请、审核并通过后的，可认定为洛阳市科技创新券服务平台。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳大雨、暴雨将至！市防汛抗旱...
  • 向人民教师致敬！9日、10日夜晚洛...
  • 赴全国高校“抢”人才！洛阳秋招...
  • 洛阳市对350名优秀教师、优秀教育...
  • 聚焦下游加工和能源供给！河南炼...
  • 小浪底水利枢纽启动汛期调水调沙
  • 全城亮灯 致敬教师
  • 提醒！白马寺将全面实行线上分时...
  • 江凌到洛宁县调研教育工作 看望慰...
  • 刷新两项世界纪录！中油一建完成...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    宜阳县：绿色能源...
    参观革命旧址 抒发...
    沁伊高速公路项目...
    洛阳头条
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605