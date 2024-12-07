洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳首次观测记录到珍稀鸟类毛脚燕
洛阳首次观测记录到珍稀鸟类毛脚燕
来源: 洛阳网 2025.09.10 18:01
　　洛阳鸟类大家庭再添新成员！8日，洛阳观鸟爱好者邓烨(网名“小黑”)在宜阳锦屏山拍摄到两只腰臀雪白的“燕子”。10日，经河南省鸟类专家、《中国鸟类名称演变概览》作者姚孝宗确认，该鸟为较为罕见的毛脚燕。这也是洛阳首次观测记录到该种鸟类。

　　毛脚燕属雀形目燕科鸟类，上体黑色，泛金属蓝黑色光泽，腰及尾上覆羽为白色，下体纯白色，叉形尾。该种鸟类体型轻小，活动敏捷，以擅长飞行而著称，尤喜临近水域的岩石山坡和悬崖栖息，也出现于城镇居民点，被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录和中国有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录。

　　鸟类是生态环境质量的“试纸”，也是生物多样性监测的重要内容。洛阳地处中原腹地，兼具南北气候之长，森林覆盖率高，河湖湿地分布广。近年来，洛阳坚持生态优先、绿色发展理念，相继建立了涵盖自然保护区、湿地公园、地质公园、森林公园、风景名胜区等42处国家级和省级自然保护地，为鸟类提供了良好的栖息环境。据不完全统计，全市野生陆栖脊椎动物585种，其中鸟类有450多种。

　　随着鸟类活动增多，洛阳许多群众纷纷加入观鸟、爱鸟、护鸟的行列，共同守护大自然的美丽精灵。此次发现毛脚燕的观鸟爱好者“小黑”，此前还在伊河湿地观测到首次现身洛阳小杓鹬、红胸姬鹟等珍稀鸟类。

　　“鸟类等野生动物是大自然的馈赠，是自然生态系统的重要组成部分。”观鸟爱好者“小黑”表示，希望全社会携起手来，从我做起、从现在做起，珍爱保护野生动物，共同创造人与自然和谐共生的美好家园。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞) (本文图片均为观鸟爱好者“小黑”摄)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
